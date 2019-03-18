"Karşıyaka İzmir'in Çöplüğü Olmayacak"

Yamanlar Ovacık mevkiinde "Yamanlar Çöplük olmayacak etkinliğine katılan İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mehmet yıldırım beraberindeki İYİ Parti Karşıyaka Belediye Meclisi adayları ve Karşıyaka Birliği Derneği üyeleri protesto gösterisi yaptı.

İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırım, "Yamanlarımıza, Karşıyaka'mıza çöp tesisi istemiyoruz. Bunun için yıllardır mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Artık bu çağda böylesine vahşi çöp depolama mı kaldı? Bunun için Karşıyaka'mızdan başka yer mi yok? Suyumuzun, toprağımızın, havamızın, Karşıyaka'mızın kirletilmesine, mahvedilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Söz veriyoruz. Bu toprakları, büyüklerimizden nasıl devraldıysak çocuklarımıza daha iyisini bırakacağız..

"KARŞIYAKA İÇİN UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

35 senedir Karşıyaka'da siyaset yaptığını kaydeden Mehmet Yıldırım, "Bütün siyasi faaliyetlerimin merkezinde hep Karşıyaka vardı. Her daim Karşıyaka için uğraştık ve uğraşmaya devam edeceğiz. Karşıyaka'nın eğitiminden sağlığına kadar birçok kuruma yatırım yaptık. Karşıyaka'da kazandığımızı Karşıyaka için harcama hevesinde olan insanlarız." dedi.

"KARŞIYAKA İZMİR'İN ÇÖPLÜĞÜ OLMAK İSTEMİYOR"

İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Karşıyaka'nın en büyük sorunlarının başında Yamanlar Dağı'na yapılması planlanan çöp tesisi geldiğini belirterek, "Yamanlar Dağı'na bir çöp tesisi yapmak isteyen bir Aziz Kocaoğlu vardı, çok şükür bu dönem aday değil. Karşıyaka İzmir'in çöplüğü olmak istemiyor artık. Mücadelemizi 2012 senesinden beri sürdürüyoruz. Aziz Bey çok kararlıydı, çevreci dostlarımızla, akademisyenlerle birlikte hazırladığımız bilimsel raporlarla hep engelledik. Uğraşmaya devam edeceğiz, Yamanlar Dağı'na çöp tesisi yaptırmayacağız. Buraya çöp tesisi yapmak vicdansızlık olur. Menemen-Manisa yolundaki taş ocaklarının olduğu bölge çöp tesisi için uygun bir bölgedir, burası düşünülebilir. Bunu düşünmek bizim işimiz değil ama Yamanlar Dağı'na çöp tesisi yaptırmamak bizim işimiz." ifadelerini kullandı.

"ARTIK ZAMANI GELDİ"

İzmir deyince ilk akla gelen ilçenin Karşıyaka olduğunun altını çizen Mehmet Yıldırım, "Karşıyaka'nın adı çok büyük ama yerel yönetimlerde hep mağdur kalmıştır. Bugüne kadar yapılan yatırımlar hep örselendi, ama bundan sonra bunlar olmayacak çünkü Karşıyaka'nın artık Karşıyakalı bir başkan tarafından yönetilme zamanı geldi." diye konuştu.