Son Dakika Haberleri: Karşıyaka kalede Erdoğan'a güveniyor
Son Dakika Spor Haber

Karşıyaka kalede Erdoğan'a güveniyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan yeni sözleşme önerilmeyen Onur ve Bartu haricinde fire vermeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, kalede yine Erdoğan'a güveniyor.

Karşıyaka kalede Erdoğan'a güveniyor, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon Play-Off oynayan kadrosundan yeni sözleşme önerilmeyen Onur ve Bartu haricinde fire vermeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, kalede yine Erdoğan'a güveniyor. Mustafa Aşan dışında tüm kadrosu altyapısından çıkan isimlerden oluşan yeşil-kırmızılılarda ilk profesyonel deneyimini geçen sezon yaşayan Erdoğan, kalede devleşti. 21 yaşındaki file bekçisi, lig ve Play-Off'ta çıktığı 36 maçın 17'sinde kalesini gole kapattı. Geçen sezon üst üste 5 ve 6 maçlık gol yememe serileri yakalayan Erdoğan, takımın yine en önemli kozlarından olacak. Yönetim, geçen sezon asgari ücretle oynayan kalecinin ücretinde sezon öncesi iyileştirme de yaptı. Erdoğan gibi altyapı patentli kaleciler Mehmet ve Efe de teknik heyetten görev bekleyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak düğününde kavga çıktı! Bir çocuk öldü ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 13:02:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka kalede Erdoğan'a güveniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]