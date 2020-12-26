Karşıyaka kalesini kapattı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle zirve yarışı veren Karşıyaka, profesyonel liglerin kalesinde en az gol gören takımları arasında. Ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyip, liderliği devralan Somaspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Kaf-Kaf, 14 haftada kalesinde yalnız 8 gol gördü. Yeşil-kırmızılı ekip 4 profesyonel ligdeki 145 takım arasından 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 gol yiyen Sarıyer, kendi grubunda 6 gole geçit veren İçel İdmanyurdu ve 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kalesinde 7 gol gören Kırklarelispor'un ardından Çarşambaspor ve Sancaktepe'yle birlikte rakip forvetlere en az gol şansı veren takım oldu. Bu sezon oynanan 14 maçın tamamında 11'de forma giyen kaleci Erdoğan, stoperler Cenk ve Metin ile defans hattında görev yapan Burak, Anıl, İlyas, Onur ve Fatih, büyük alkış aldı.