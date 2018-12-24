Karşıyaka Kanarya Severler 2018'de Madalya'ya Doymadı

Karşıyaka Kanarya Severler Derneği, bu başarıların ardından 851 puan toplayarak Türkiye 9'ncusu olmaya hak kazandı.

Karşıyaka Kanarya Severler Dernek üyeleri, Bursa da gerçekleştirilen 2018 yılında Türkiye Finalinde değişik kategorilerde,

28 birincilik, 15 ikincilik ve 10 üçüncülük olmak üzere Toplam 54 madalyayla Karşıyaka'ya dönmeyi başardı.

2018 yılı içerisinde Türkiye genelinde değişik illerde gerçekleştirilen yarışmalarda da,

150 Birincilik, 96 ikincilik ve 69 üçüncülük kazanarak Toplamda 315 madalya 'ya ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Üyelerin hedefi 2019 yılında en az 100 madalya kazanmak olduğunu ifade ederken bu yıl da Karşıyaka'mızı Türkiye'de çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz, bu başarılarda dernek yönetimimizin desteği her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek yönetime teşekkür ettiler.

Karşıyaka Kanarya Severler Dernek Başkanı Şeref Körk şunları söyledi;

'Bizler Kanarya Severler Derneği olarak üyelerimize her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Kanaryaların bakımları hakkında eğitimler veriyoruz. Biz bütün üyelerimizin Kanaryalarını soktukları müsabakalardan başarılı dönmeleri için destek veriyoruz. Bu yıl kazanılan birincilikler, İkincilikler ve üçüncülükler iyi görülebilir ancak bizlerin hedefi bununla yetinmek değil, inanıyorum ki önümüzde ki yıl bu madalya sayısını ikiye katlayacağız.

Her yıl biraz daya üst sıralara çıkıyoruz 2019 yılında hedefimiz ilk beş içinde yer almak.

Bu yıl, Yurtdışında gerçekleştirilen yarışmalar da bir kez katıldık bu yarışmalar da bizler için önemli bir tecrübe oldu.

İnanıyorum ki üyelerimiz önümüzde ki yıllarda yurt dışında gerçekleştirilen yarışmalarda da Karşıyaka'yı çok iyi temsil edecek.' Dedi.