Karşıyaka, kaptan Mustafa Aşan ile 1 yıl daha anlaştı

Karşıyaka, takım kaptanı Mustafa Aşan ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, bu planlamalar kapsamında takım kaptanı Mustafa Aşan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

2014 yılından itibaren Karşıyaka formasını terleten 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu zamana kadar yeşil-kırmızılı formayla toplamda 161 karşılaşmaya çıktı. Karşıyaka Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla takım kaptanı Mustafa Aşan'a başarılı sezonlar diledi. - İZMİR