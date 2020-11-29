Karşıyaka karlı çıktı
29.11.2020 13:00
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, bay takım olarak maç yapmadan geçirdiği haftayı rakiplerinin takılmasıyla karlı kapattı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, bay takım olarak maç yapmadan geçirdiği haftayı rakiplerinin takılmasıyla karlı kapattı. Kaf-Kaf sahaya çıkmadan rakipleriyle arasındaki puan farkını azalttı. Hafta içinde erteleme maçında Arhavispor'u yenerek tekrar avantaj yakalayan yeşil-kırmızılıların rakiplerinden lider Somaspor evinde Batman Petrol ile berabere kaldı. İçel İdman Yurdu deplasmanda Çarşambaspor'a yenildi. Çatalcaspor da evinde Altındağspor önünden golsüz beraberlikle ayrıldı. Grupta lider Somaspor 24 puanla liderliğini sürdürürken rakibiyle arasındaki 5 puanlık farkı 3'e indiren Karşıyaka 21 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor. Son puan kayıplarıyla İçel 22, Çatalca da 21 puanda kaldı.
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