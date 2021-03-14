Karşıyaka kritik virajlarda
14.03.2021 13:51
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçın 8'ini kaybederek taraftarını kahreden Karşıyaka, bu hafta 5 gün içinde Play-Off yolunda hayati öneme sahip 90 dakikalara çıkacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçın 8'ini kaybederek taraftarını kahreden Karşıyaka, bu hafta 5 gün içinde Play-Off yolunda hayati öneme sahip 90 dakikalara çıkacak. Grupta 24 maçta 33 puanla 8'inci sırada yer alan Karşıyaka, 17 Mart'ta 23 maçta 37 puanla aynı puandaki Isparta 32 Spor gerisinde averajla 6'ncı basamakta yer alan Çarşambaspor'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılı ekip ardından 21 Mart'ta ise şampiyonluğa koşan lider Somaspor deplasmanında terleyecek. Kaf-Kaf bu maçlarda alacağı sonuçlara göre bitime 6 maç kala yarışta kalan haftalar öncesi konumunu belirleyecek.
- İzmir
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