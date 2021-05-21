Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Fenerbahçe maçındaki hakem yönetiminden şikayetçi Açıklaması

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımlarının ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko'ya yenildiği ilk maçtaki hakem yönetimini eleştirdi.

Büyükkarcı, Pınar Karşıyaka'nın 83-79 yenildiği müsabakanın ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytansa bugün konuşma günüdür. 'Avrupa'nın üç büyük liginden biriyiz, şöyle kuvvetliyiz, böyle güçlüyüz.' dediğimiz yerde bir bakmışız ki play-off yarı final maçından sonra basketbol konuşabilen yok ortada. Sahada olanlar maalesef hata yapmanın, dikkat kaybının ve konsantre olamamanın çok ötesine geçmiştir. Emek hırsızlığıdır gibi klişe laflar kullanmayacağım ancak bu yavuz hırsızlıktır. Eksikliği örtmek isterken tüy dikmektir. Ortada olanı bir taraftan alıp başka bir tarafa taşımaktır. Yazıktır hem de hepimize yazıktır. Herkese karşı büyük ayıptır."