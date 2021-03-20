Karşıyaka lider Soma'ya karşı
20.03.2021 10:50
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçta 8 mağlubiyetle geriye düştükten sonra direkt rakiplerinden Çarşambaspor'u yenerek Play-Off yarışına tutunan Karşıyaka, yarın şampiyonluğa koşan lider Somaspor'a Ege derbisinde konuk olacak.
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçta 8 mağlubiyetle geriye düştükten sonra direkt rakiplerinden Çarşambaspor'u yenerek Play-Off yarışına tutunan Karşıyaka, yarın şampiyonluğa koşan lider Somaspor'a Ege derbisinde konuk olacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Battal ve Onur'un sözleşmelerinin feshedildiği, Burak, Anıl, Berke, Özgür ve Arif'in sakatlıklarının sürdüğü Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Maç öncesi hafta içini bay takım olarak geçen Somaspor, 24 maçta 53 puanla zirvede yer alırken, Karşıyaka 25 maçta 36 puanla sekizinci basamakta bulunuyor.
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