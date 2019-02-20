Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Lideri Gözüne Kestirdi

Karşıyaka Lideri Gözüne Kestirdi

27 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik unvanını geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, bu hafta lider Kırşehir Belediyespor'u taraftarının desteğiyle yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karşıyaka Lideri Gözüne Kestirdi, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik unvanını geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, bu hafta lider Kırşehir Belediyespor'u taraftarının desteğiyle yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Rakibine sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olan Kaf-Kaf, rövanşı kazanıp alt grupla bağını tamamen koparmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Mesut Toros, zorlu 90 dakikada cezalı Onur'un yerine son haftalarda sol açık oynayan Özgür'ü defansın soluna çekecek. Doğukan ise sol kanatta yeniden ilk 11'e dönecek. Toros, kart sınırındaki Erdoğan, Mustafa Aşan, Battal, Harun ve Doğukan'ı kolay kart görmemeleri konusunda uyardı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:23 Kaynak: DHA

Esenler, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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