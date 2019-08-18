Son Dakika Haberleri: Karşıyaka lige döndü
Son Dakika Spor Haber

Karşıyaka lige döndü

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun başlamasına günler kala yaşanan krizlerle gerim gerim gerilen Karşıyaka, tartışmalara kulak tıkayıp lige odaklandı.

Karşıyaka lige döndü, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun başlamasına günler kala yaşanan krizlerle gerim gerim gerilen Karşıyaka, tartışmalara kulak tıkayıp lige odaklandı. Kadrodan aylar önce elenip başka kulüp bulamayan Battal ve Onur yüzünden kendisine cephe alan bir grup taraftarla arası açılan, Battal'ın sosyal medyadan yaptığı ağır ithamlarına maruz kalan teknik direktör Mesut Toros, futbolcularıyla birlikte kenetlenip tekrar lig yarışına konsantre olacak. Kaptan Mustafa Aşan'la buzları eriten tecrübeli teknik adama son günlerdeki tartışmalarla ilgili açıklama yapmayıp sessiz kalmayı seçen yönetimin de tam destek verdiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk maçında 31 Ağustos Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı takipçi mi satın aldı?
Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:56:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka lige döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]