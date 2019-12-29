Karşıyaka maçı kaybetti, gençleri kazandı - Son Dakika
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Karşıyaka maçı kaybetti, gençleri kazandı

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, ilk hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK'ya, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olsa da gençlerinin performasınsına sevindi.

Karşıyaka maçı kaybetti, gençleri kazandı, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, ilk hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK'ya, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olsa da gençlerinin performasınsına sevindi. Yeşil-kırmızılı ekip sahaya Efe - Fatih, Cihan, Mustafa Değirmenci, Onur Kıntaş, Kerem, Çağatay, Görkem, Mustafa Durgun, Mert, Batuhan ilk 11'iyle çıktı. Kaf-Kaf'ta sezon başında sözleşme yenilenmedikten sonra geçen haftalarda takıma dönen Onur, aylar sonra ilk kez bu maçta forma giydi.

Takımla altyapıdan kampa götürülen Mustafa Durgun, Kerem ve Çağatay ilk 11'de oynarken sezon başında profesyonel yapılan altyapı patentli Mert ve Batuhan da 11'de görev yaptı. Kaf-Kaf'ın golünü Mert'in ortasında Mustafa Durgun attı. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısında geçen sezon Bölgesel Gelişim U16 Ligi'nde 22, bu sezon U17 Ligi'nde yarım devrede 10 gol atan 16 yaşındaki yıldız adayı, A takım formasını sırtına geçirdiği ilk sınavda golle tanıştı. Karşıyaka, ikinci ve son hazırlık maçını yarın Nevşehir Belediyespor'la oynayıp kampı noktalayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Antalya, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
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