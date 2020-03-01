Karşıyaka maçında seyirci rekoru kırıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımları Kocaelispor ile Karşıyaka arasında oynanan maçı 28 bin 256 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısıyla Kocaelispor, 3'üncü Lig gruplarında en fazla seyircinin izlediği biletli maç rekoru unvanına sahip oldu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, kendi evinde Karşıyaka'yı misafir etti. Karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesinde Kocaelispor'un 'Hodri Meydan' taraftar grubu, tribünlerde Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. İki takımın da son dakikaya kadar mücadele ettiği karşılaşmayı Kocaelispor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazandı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 28 bin 256 biletli taraftar izlerken, bu sayıyla 3'üncü Lig'de en fazla seyircili maç rekoru kırıldı.