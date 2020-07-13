Karşıyaka milli seçti - Son Dakika

Karşıyaka milli seçti

KARŞIYAKA, basketbol ve voleybol branşlarında takımlarını milli takım antrenörlerine emanet etti.

KARŞIYAKA, basketbol ve voleybol branşlarında takımlarını milli takım antrenörlerine emanet etti. Yeşil-kırmızılılar, milli çalıştırıcılarla uzun vadeli kontratlar yaparak iki branşta hedefini zirve olarak belirledi. Geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'ndeki basketbol takımında halen A Milli Takım'ın başantrenörü olan Ufuk Sarıca'yı 3 yıl aradan sonra yuvaya döndüren Kaf-Kaf, başarılı teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karşıyaka, Sarıca takıma döner dönmez kurduğu iddialı kadro ve yakaladığı müthiş grafikle hem lig, hem de FIBA Europe Cup'ta zirve yarışı verirken sezon koronavirüs pandemisi yüzünden erken noktalandı.

Yıllardır voleybolda Sultanlar Ligi'ne hasret kalarak Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde daha önce 3 kez Play-Off'tan hayallerine veda eden yeşil-kırmızılılar, bu kez sezon başındaki antrenör hamlesiyle yeni yılda iddialı olacağının sinyallerini verdi. Geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla Play-Off'u ıskalayan Karşıyaka, yeni sezonda takımın başına daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 10 yıl aralıksız çalıştıran Reşat Yazıcıoğulları'nı getirdi. Filenin Sultanları'yla 2003 yılında Avrupa ikinciliği başarısı olan Yazıcıoğulları da 3 yıllığına Kaf-Kaf'a imza attı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeşil-kırmızılı camianın yüzünü sportif anlamda güldürmeye söz verdiklerini, bu sözü tuttuklarını söyledi.


Karşıyaka, basketbol, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka milli seçti - Son Dakika Spor
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