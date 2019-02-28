Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Moral Tazeledi

Karşıyaka Moral Tazeledi

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Kırşehir Belediyespor'u yendikten sonra zirve takipçisi Altındağ Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, Güzelbahçe'de moral depoladı.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Kırşehir Belediyespor'u yendikten sonra zirve takipçisi Altındağ Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, Güzelbahçe'de moral depoladı. 

Geçen hafta Kırşehir maçı öncesi Foça'da stres atan yeşil-kırmızılılarda Başkan Vekili Gökhan Şensan, takımı bu kez Güzelbahçe'ye yemeğe götürüp moral verdi. Altındağ deplasmanına sakatlanıp ayak bileği alçıya alınan Harun ve cezalı Özgür'den yoksun çıkacak Kaf-Kaf'ta geçen hafta ilk 11'e dönerek gol orucunu bozan 19 yaşındaki Doğukan, yine as kadroda forma giyecek. Cezası biten Onur ve Battal'ın da 11'de olmaları bekleniyor. Altındağ'ın maçlarını oynadığı Aktepe Stadı'nda yeşil-kırmızılı taraftarlar için 227 kişilik yer ayrıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:58 Kaynak: DHA

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