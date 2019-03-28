Karşıyaka Mucizeyi Gerçekleştiremedi
1 saat önce
FIBA Europe Cup çeyrek finalinde Dinamo Sassari karşısında evindeki ilk maçı 19 sayı farkla kaybeden Pınar Karşıyaka, rövanşta bir basketbol mucizesini son anda kaçırdı.
FIBA Europe Cup çeyrek finalinde Dinamo Sassari
karşısında evindeki ilk maçı 19 sayı farkla kaybeden Pınar Karşıyaka
, rövanşta bir basketbol
mucizesini son anda kaçırdı. Yarı final için rakibini en az 20 sayı farkla yenmesi gereken Karşıyaka, tarihi bir geri dönüşe çok yaklaştı. İtalya
deplasmanında Sassari önünde farkı 26 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, ilk yarıyı 24 sayı farkla 52-28, üçüncü periyodu da maçı uzatmasına yetecek 19 sayı farkla 69-60 önde kapadı. Son periyotta nefesi yetmeyen yeşil-kırmızılılar, 33 sayı üreten rakip karşısında 14 sayı bulabildi. İzmir
ekibi, 83-83 beraberlikle sona eren karşılaşmayla üst üste üçüncü sezon Avrupa
'ya çeyrek finalde veda etti. Yeşil-kırmızılı ekip yarı finali kaçırmış olmasına rağmen, gösterdiği mücadeleyle büyük beğeni topladı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:05 Kaynak: DHA
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