Karşıyaka nereden nereye

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynayıp kıl payı 2'nci Lig'in kapısından dönen, bu sezona ilk haftalarda namağlup lider başlayan Karşıyaka, yaşadığı inanılmaz düşüşle mutlak şampiyonluk hedefinin gerisinde kalırken, Play-Off yarışında da büyük oranda havlu attı. Üst üste 7'nci deplasman mağlubiyetini varlık gösteremediği İçel İdmanyurdu önünde 2-0'lık sonuçla alan Kaf-Kaf, bitime 4 hafta kala Play-Off hattının 6 puan gerisine düşerek şansını mucizelere bıraktı.

Aralık ayından bu yana son 4 ayda yalnız 2 galibiyet alabilen, kötü gidişi bir türlü durduramayan Karşıyaka'da taraftarlar bu sezondan umudu keserken, yeni sezon öncesi de endişelenmeye başladı. Transfer yasağını 5 yıldır kaldıramayıp yalnız altyapısından çıkan futbolculara bel bağlayan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar kötü gidiş üzerine yeni sezonda kabus görmemek için transfer yasağının mutlaka sona erdirilmesini talep ediyor.

CEZAYİR'LE 10 MAÇTA 8 PUANŞampiyonluk şansını kaçırdıktan sonra Play-Off biletine de veda etmek üzere olan Karşıyaka'da takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan Soner Tolungüç'le yolların ayrılması üzerine ikinci yarıda göreve getirilen Teknik Direktör İbrahim Cezayir, 10 maçta 2 galibiyet alabildi. Kaf-Kaf, Cezayir yönetiminde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 22 puan kaybederken önce şampiyonluk, ardından Play-Off'un uzağına düştü.

Daha önce yıllarca teknik direktör değirmeni olup 3'üncü Lig'de Ufuk İskender'i 1 haftada, takıma önceki sezon Play-Off oynatan Mesut Toros'u, Onur ve Battal'ı göndermesi üzerine oluşan taraftar baskısıyla geçen sezon başında 3 maçta gönderen Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 1 yıllık daha sözleşmesi olan Cezayir'le yolları ayırmayı düşünmediği öğrenildi.