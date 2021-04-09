Karşıyaka nereden nereye - Son Dakika

Karşıyaka nereden nereye

09.04.2021 13:39
Karşıyaka nereden nereye, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynayıp kıl payı 2'nci Lig'in kapısından dönen, bu sezona ilk haftalarda namağlup lider başlayan Karşıyaka, yaşadığı inanılmaz düşüşle mutlak şampiyonluk hedefinin gerisinde kalırken, Play-Off yarışında da büyük oranda havlu attı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynayıp kıl payı 2'nci Lig'in kapısından dönen, bu sezona ilk haftalarda namağlup lider başlayan Karşıyaka, yaşadığı inanılmaz düşüşle mutlak şampiyonluk hedefinin gerisinde kalırken, Play-Off yarışında da büyük oranda havlu attı. Üst üste 7'nci deplasman mağlubiyetini varlık gösteremediği İçel İdmanyurdu önünde 2-0'lık sonuçla alan Kaf-Kaf, bitime 4 hafta kala Play-Off hattının 6 puan gerisine düşerek şansını mucizelere bıraktı.

Aralık ayından bu yana son 4 ayda yalnız 2 galibiyet alabilen, kötü gidişi bir türlü durduramayan Karşıyaka'da taraftarlar bu sezondan umudu keserken, yeni sezon öncesi de endişelenmeye başladı. Transfer yasağını 5 yıldır kaldıramayıp yalnız altyapısından çıkan futbolculara bel bağlayan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar kötü gidiş üzerine yeni sezonda kabus görmemek için transfer yasağının mutlaka sona erdirilmesini talep ediyor.

CEZAYİR'LE 10 MAÇTA 8 PUANŞampiyonluk şansını kaçırdıktan sonra Play-Off biletine de veda etmek üzere olan Karşıyaka'da takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan Soner Tolungüç'le yolların ayrılması üzerine ikinci yarıda göreve getirilen Teknik Direktör İbrahim Cezayir, 10 maçta 2 galibiyet alabildi. Kaf-Kaf, Cezayir yönetiminde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 22 puan kaybederken önce şampiyonluk, ardından Play-Off'un uzağına düştü.

Daha önce yıllarca teknik direktör değirmeni olup 3'üncü Lig'de Ufuk İskender'i 1 haftada, takıma önceki sezon Play-Off oynatan Mesut Toros'u, Onur ve Battal'ı göndermesi üzerine oluşan taraftar baskısıyla geçen sezon başında 3 maçta gönderen Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 1 yıllık daha sözleşmesi olan Cezayir'le yolları ayırmayı düşünmediği öğrenildi.


Karşıyaka, Play Off, Transfer, Cezayir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka nereden nereye - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü         
14:06
Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı         
13:41
Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu         
12:52
FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası         
12:24
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı         
10:04
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 14:20:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka nereden nereye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei