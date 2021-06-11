Karşıyaka'nın acelesi var

KARŞIYAKA'da geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenip 3.5 senedir yapılmayan seçimli olağan genel kurulun tarihi 3-4 Temmuz olarak belirlenirken, futbol şubesinin şirketleşme gündemine de yoğunlaşan camia hareketli bir yaz geçirecek. Yeşil-kırmızılılarda ilk tarihi 26-27 Haziran olarak açıklanan kongre, yasal çoğunluk sağlanamayacağı için 3-4 Temmuz hafta sonu Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda koronavirüs tedbirleriyle yapılacak. İlk gün saat 15.00'te gündemin seçimler dışındaki maddeleri, ikinci gün saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gündemin seçim maddeleri görüşülecek. Kongrede gündem maddeleri arasına şirketleşme görüşmeleri konulmazken, konunun önergeyle gündeme alınması bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda kongre öncesi kulüp başkanlığı için henüz mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı dışında adaylığını açıklayan çıkmadı.

Camia içinden 350'nin üzerinde kişinin 4 bin hisse karşılığı toplanacak 100 milyon TL'lik bütçeyle geliştirdiği futbol şubesinin şirketleşmesi projesinde ise start 15 Haziran Salı akşamı düzenlenecek toplantıda verilip, imza süreçleri ay sonuna kadar tamamlanacak. 3-4 Temmuz'daki genel kurulda şirket projesinin üyeler tarafından kabul edilmesi durumunda ayrı bir şirketleşme kongresi yapılması, ardından süreç tamamlanınca Futbol Federasyonu'nun onayına sunulması bekleniyor. Karşıyaka'nın futbolda yer aldığı 3'üncü Lig'de yeni sezon eylül ayında başlarken, mevcut kadronun iç transfer görüşmelerini seçilecek yönetim yapacak. Transfer yasağıyla ilgili ise şirketleşme süreci tamamlandığında adım atılması öngürülüyor. Kaf-Kaf, kongre üyelerinden şirketleşme onayı çıkarsa sezon başına kadar transferi açmak için zamanla yarışacak. Sosyal medyada şirketleşmeyi tartışan taraftarların bir kısmı belirli bir zaman için de olsa futbol şubesinin yüzde 100 şirkete devrine olumsuz yaklaşırken bazı taraftarlar ise projeyi kurtuluş olarak görüyor.