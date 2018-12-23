Karşıyaka'nın Avantajı Kadrosu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarının startını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde veren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, oturmuş kadroları ve camiayla yakaladıkları birlikteliğin maratonda avantajları olacağını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarının startını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde veren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, oturmuş kadroları ve camiayla yakaladıkları birlikteliğin maratonda avantajları olacağını söyledi.



Grupta yüksek maliyetli belediye takımlarına karşı oynadıklarını hatırlatan Toros, "Grupta son dönemde mali anlamda sıkıntılar yaşamaya, dağılmaya başlayan rakiplerimiz var. Mali gücü olan takımlar transfere yönelecek. Bu takımlardaki uyum süreci bizim lehimize olabilir. Devre arasını fırsat bilerek en iyi şekilde hazırlanıp, taktiksel anlamda oyun becerilemizi geliştirerek daha üst sıraları hedefleyeceğiz" dedi. Devre arasında kampa gitmeyecek olan Karşıyaka hazır hale gelen tesislerindeki sahada çalışacak. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1

Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

BB Erzurumspor, Evinde Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı