Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın Avantajı Kadrosu

Karşıyaka'nın Avantajı Kadrosu

4 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarının startını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde veren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, oturmuş kadroları ve camiayla yakaladıkları birlikteliğin maratonda avantajları olacağını söyledi.

Karşıyaka'nın Avantajı Kadrosu, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarının startını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde veren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, oturmuş kadroları ve camiayla yakaladıkları birlikteliğin maratonda avantajları olacağını söyledi.

Grupta yüksek maliyetli belediye takımlarına karşı oynadıklarını hatırlatan Toros, "Grupta son dönemde mali anlamda sıkıntılar yaşamaya, dağılmaya başlayan rakiplerimiz var. Mali gücü olan takımlar transfere yönelecek. Bu takımlardaki uyum süreci bizim lehimize olabilir. Devre arasını fırsat bilerek en iyi şekilde hazırlanıp, taktiksel anlamda oyun becerilemizi geliştirerek daha üst sıraları hedefleyeceğiz" dedi. Devre arasında kampa gitmeyecek olan Karşıyaka hazır hale gelen tesislerindeki sahada çalışacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:26 Kaynak: DHA

Spor
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