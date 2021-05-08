Karşıyaka'nın Avrupa'da şampiyonluk günü - Son Dakika

Karşıyaka'nın Avrupa'da şampiyonluk günü

08.05.2021 11:45
Karşıyaka'nın Avrupa'da şampiyonluk günü, System.String[]

RUSYA'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'nde ERA Nymburk'tan sonra yarı finalde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı da müthiş mücadele sonrası 84-79 yenerek adını finale yazdıran temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarın vitrininde eksik tek kupa olan Avrupa şampiyonluğu için...

RUSYA'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'nde ERA Nymburk'tan sonra yarı finalde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı da müthiş mücadele sonrası 84-79 yenerek adını finale yazdıran temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarın vitrininde eksik tek kupa olan Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, finalde son şampiyon Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşacak. Nagorny Spor Salonu'ndaki final saat 19.00'da başlayacak. Tivibu Spor'dan şifresiz yayınlanacak final öncesi, saat 16.00'da Zaragoza ile SIG Strasbourg üçüncülük mücadelesi verecek. FIBA tarafından 5'inci kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan ikinci Türk takımı olan Kaf-Kaf, kupayı havaya kaldırıp hem ülkemiz hem de kendi adına bir ilki başarmaya çalışacak.

BANVİT 2017'DE FİNAL OYNADI, BURGOS SON ŞAMPİYON

Daha önce Türkiye'den Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonunun ilk yılında 2016-2017 sezonunda finale çıkmasına rağmen Iberostar Tenerife'ye 63-59 yenilip ikincilikte kaldı. Karşıyaka'nın finaldeki rakibi Burgos, çeyrek finalde Hapoel Holon'u 86-77, yarı finalde Strasbourg'u 81-70 yenip üst üste ikinci kez finale çıktı. İspanyol ekibi, geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenip Ekim 2020'de tamamlanabilen Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen finallerde AEK'yı 85-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Burgos, temsilcimizi mağlup ederse kupayı art arda 2 kez kazanan ilk takım olacak.8 YIL SONRA FİNALDEPınar Karşıyaka, Avrupa'da Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 8 yıl sonra tarihinde ikinci kez finale çıktı. Kaf-Kaf, daha önce Ufuk Sarıca'nın kulüpteki ilk dönemi olan 2012-2013 sezonunda FIBA Eurochallenge'ta final oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu Final Four'da finalde Krasnye Krylya'ya, 17 sayı farkla öne geçmesine rağmen, 1 sayıyla mağlup olup kupayı ıskaladı. Avrupa'da 1975-1976 sezonundan beri 46 yıldır mücadele eden, 2010-2011 sezonundan bu yana aralıksız 11 yıldır farklı Avrupa kupalarında boy gösteren Kaf-Kaf, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez çeyrek finalde elendi. Geçen sezon en büyük favorisi olduğu FIBA Europe Cup koronavirüs pandemisi yüzünden yarı finalde iptal edilen Karşıyaka, bu kez finale ulaştı.AVRUPA'DA 6'NCI KUPAYI İSTİYORKarşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olursa bu kupayı kazanan ilk, Avrupa'da kupa kaldıran 6'ncı Türk erkek basketbol takımı olacak. Daha önce Anadolu Efes, 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanıp Türk basketbolu adına bir ilki başardı. Beşiktaş, 2012 yılında Eurochallenge'ı müzesine götürdü. Galatasaray 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Eurocup'ı havaya kaldırırken, Fenerbahçe 2017 yılında Euroleague şampiyonu olarak en büyük başarıyı elde etti. Karşıyaka'nın 2013'teki finalinin yanı sıra daha önce Tofaş ve Trabzon spor ise Avrupa'da finale çıkmalarına rağmen ikinci oldu.ÖDÜL 1 MİLYON EUROPınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olduğu takdirde 1 milyon Euro (10 milyon TL) ödül kazanacak. Daha önce katılım payı olarak 400 bin Euro, Play-Off'a kaldığı için 70 bin, adını 8'li Final'e yazdırdığı için de 100 bin Euro ödül alan Karşıyaka, finale çıkarak FIBA'dan en az 400 bin Euro (4 milyon TL) daha almayı garantiledi. Finali kaybeden taraf 400 bin Euro alırken, şampiyon 1 milyon Euro kazanacak.SARICA TARİHE GEÇECEKUfuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'ya Avrupa'da kupa kazandırırsa kulüpteki kariyerinin tek eksik parçasını da tamamlayacak. Yeşil-kırmızılara basketbolda çağ atlatıp 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, 2015'te ise 28 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandıran Sarıca, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla tarihe geçecek. Sarıca, Anadolu Efes'e Koraç Kupası'nı kazandıran Aydın Örs ve Beşiktaş'la Eurochallenge, Galatasaray'la Eurocup'ı kazanan Ergin Ataman'dan sonra Avrupa'da şampiyonluk yaşayan üçüncü Türk antrenör olacak.RAKİP FARK ETMEZFinaldeki rakiplerinin kim olduğunun hiç farketmediğini söyleyen Ufuk Sarıca, "Karşımızda iyi bir takım olacak. Oyuncularıma çok güveniyorum, birbirimize güveniyoruz. Geçen sene olduğumuz yerden daha iyiyiz, final oynayacağız ve bunu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, bu önemli. Takıma bir tane bile oyuncu katmadan yaptık. Özellikle koronavirüs durumu varken bile takıma ekleme yapmadık. Bundan dolayı bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, benim oyunculuğumda da karakterimde de vardı:  savaşmak. Dolayısıyla savaşan ve mücadele eden oyuncularım var. Hata yapabiliriz ama asla pes etmeyiz, vazgeçmeyiz. Hayallerimize ulaşmak için de her şeyi beraber yapıyoruz. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.TÜRKİYE ARKASINDAPınar Karşıyaka'nın Avrupa'da adını finale yazdırması tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Hem siyaset hem sanat hem de spor camiasından Kaf-Kaf'a binlerce destek mesajı yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen temsilcimiz Pınar Karşıyaka'yı tebrik ediyor, kupa yolunda başarılar diliyorum" mesajını paylaştı. Takımlarına Rusya'da destek veremeyen Karşıyakalılar, evlerinin balkonlarını yeşil-kırmızılı bayraklarla süsleyip finali bekliyor. Karşıyaka'ya Rusya'da destek veren az sayıda taraftarın kaldığı otelde yarı final günü sabahında çıkan yangın korkuya neden olurken, alevler itfaiyenin müdehalesiyle söndürüldü.MÜTHİŞ MÜCADELEYarı finalde Zaragoza karşısında farkı 14 sayıya kadar taşıyıp ilk yarıyı 10 sayı farkla önde kapatmasına rağmen son periyodun başında 7 sayıyla geriye düşen Pınar Karşıyaka, Onuralp'in üçlüğü ve çaldığı topla yeniden oyuna ortak oldu. Kritik anlarda M'Baye ve Morgan'ın basketleriyle öne geçen Karşıyaka'da 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Sek Henry, 7'de 7 üçlük isabetiyle Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı. Kaf-Kaf'ta Mahir de müthiş savunmayla takıma büyük destek verdi.TAYLOR VE M'BAYE 2'NCİ KUPAYI İSTİYOR

Pınar Karşıyaka'da son 2 sezondur performanslarıyla takımı sırtlayan Tony Taylor ve Amath M'Baye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıl sonra şampiyonluk yaşamak istiyor. İkili, Kaf-Kaf'a imza atmadan önce 2018-2019 sezonunda İtalya'nın Virtus Bologna ekibinde yine birlikte forma giyerken Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Taylor ve M'Baye'nin taşıdığı Bologna o sezon finalde Tenerife'yi 73-61'le geçti.


Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Avrupa'da şampiyonluk günü - Son Dakika Spor


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