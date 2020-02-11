Karşıyaka'nın bitirici ikilisi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda 2 galibiyetle Play-Off hattından kopmayan Karşıyaka, son haftaların formda ikilisi Doğukan ve Namık Barış'ın birlikte gol attığı 3 maçı da kazandı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Kaf-Kaf'ta Doğukan ile Barış, bu karşılaşmalarda Ofspor, Erbaaspor ve 1877 Alemdağspor ağlarını birlikte sarstı. Yeşil-kırmızılılarda 8 golle takımın en skorer ismi olan 21 yaşındaki Doğukan, kendi kariyer rekorunu da kırdı.

Geçen sezon lig ve Play-Off'ta ağları 6 kez sarsan genç futbolcu, bu yıl normal sezonun bitimine 12 hafta varken 8 gole ulaştı. Barış da bu sezon kaydettiği 4 golle takımın en skorer isimlerinden biri konumunda. Grupta bu hafta cumartesi günü Fatsa Belediyespor'u konuk edecek Kaf-Kaf'ta cezalı duruma düşen Harun görev yapamayacak.

BÜYÜKKARCI: 2 YILDA DÜZE ÇIKTIK

Futbolda 3'üncü Lig'de Play-Off hattında bulunan, basketbolda Süper Lig ve FIBA Europe Cup'ta zirve yarışı verip, voleybolda Kadınlar 1'inci Ligi'nde yine Play-Off barajında yer alan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yönetim olarak 2 yılda kulübü düze çıkardıklarını söyledi. Yönetim krizleri, maddi sıkıntılar ve puan silme cezalarıyla sarsılan kulüpte Ocak 2018'de göreve geldiklerini hatırlatan Büyükkarcı, "Biz işimizi doğru ve dürüstçe yaptığımız sürece, camia büyüklerimiz yanımızda durdukça ve arkamızda büyük Karşıyaka taraftarı olduğu müddetçe Karşıyaka Spor Kulübü'nün sırtı asla yere gelmeyecektir" dedi.