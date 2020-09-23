Karşıyaka'nın borcu 86 milyon 371 bin TL - Son Dakika

Karşıyaka'nın borcu 86 milyon 371 bin TL

Futbolda 3'üncü Lig, basketbolda Süper Lig, voleybolda ise Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden İzmir'in 108 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'nın güncel borcu 86 milyon 371 bin 506 TL olarak açıklandı.

Karşıyaka'nın borcu 86 milyon 371 bin TL, System.String[]

Futbolda 3'üncü Lig, basketbolda Süper Lig, voleybolda ise Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden İzmir'in 108 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'nın güncel borcu 86 milyon 371 bin 506 TL olarak açıklandı. İzmir ekibinde başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi, tüzük gereği divan yönetim kurulu ve denetim kuruluyla Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki açık hava toplantısında bir araya geldi. Toplantıda kulübün toplam borcu 86 milyon 371 bin 506 TL olarak belirtilirken, Yaşar Holding'ten alınan avans, icra ve kamu faizleri düşüldüğünde olması gereken borcun 60 milyon TL olduğu dile getirildi. Bu yıl 31 Ağustos'a kadar olan gelirin 30 milyon 733 bin TL olduğu açıklandı.

Kaf-Kaf'ta 1.5 yıl önce 31 Mayıs 2019'da yapılan son mali genel kurulda toplam borç 57 milyon 266 bin 436 TL olarak açıklanmış, Başkan Büyükkarcı geçen mayıs ayında 31 Aralık 2019 itibarıyla borçlarının 80 milyon 633 bin TL olduğunu dile getirmişti. Kaf-Kaf'ı Şubat 2018'de FIFA kanalıyla gelecek 18 puan silme cezasından kurtaran Mesut Sancak, geçtiğimiz günlerde o dönem verdiği 2 milyon 325 bin TL'yi kulübe hibe etmişti. Tüzüğe göre yönetimlerin yıllık yüzde 3'ü aşan borçlanmadan sorumlu tutulduğu Karşıyaka'da bazı kongre üyeleri sosyal medyada açıklanan borç miktarının reel borcu yansıtmadığını savundu.

TRANSFER YASAĞI 18 MİLYON, BÜYÜKKARCI'NIN ALACAĞI 9 MİLYONFutbol takımının 4 yıldır transfer yasaklısı olup altyapı patentli isimlerle ligde yer aldığı Karşıyaka'da transfer yasağı kapsamındaki borcun 18 milyon TL olduğu belirtildi. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kulüpten alacağı 9 milyon 141 bin TL olarak açıklanırken, basketbol şubesinin yeni sezon bütçesi 14 milyon TL'si isim sponsoru Pınar'dan olmak üzere 28 milyon TL, futbol şubesinin ise bütçesinin 8 milyon TL olduğu dile getirildi. Son seçimli genel kurulunu 20 Ocak 2018'de yapan Kaf-Kaf'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen olağan kongrenin kasım ayında yapılması bekleniyor.DİVAN KURULU BAŞKANI DİNİZ: DEĞERLENDİRME YAPTIK

Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, yönetim ve denetim kuruluyla birlikte ağustos ayı sonu itibariyle oluşmuş tüm borcu ve yeni sezondaki şube bütçelerini değerlendirdiklerini açıkladı. Diniz, "Kulübümüzün 31.08.2020 tarihi itibariyle tüm geçmiş borçları ile beraber borcu 86 milyon TL'dir. Bunun 8 milyon 400 bin TL'si avans olarak görünmekte, tüm borç ise 77 milyon 600 bin TL'dir. Bu meblağın 12 milyon TL'si yönetici alacağıdır. Başkan Turgay Büyükkarcı alacaklarıyla ilgili bilgiyi bizimle paylaştı. Bu yılın bütçeleri ise basketbol şube 28 milyon, futbol şube 8 milyon, voleybol şube 2 milyon TL olarak hedeflenmektedir. Başkanımızın ifade ettiği üzere şirketleşme çalışmaları devam etmektedir. Başkan Büyükkarcı, kasım ayında muhtemelen yapılacak genel kurulda yeniden başkanlığa aday olacağını divana da bildirmiştir" dedi.


Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın borcu 86 milyon 371 bin TL - Son Dakika Spor

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