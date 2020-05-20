Karşıyaka'nın çalışkan üçlüsü

FUTBOL Federasyonu koronavirüs salgınıyla ara verilen alt liglerin yeniden başlangıç tarihini 12 Haziran'dan 18 Temmuz'a ertelerken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'da aylardır tesislerde kalan 3 futbolcu, karara rağmen antrenmanlarını sürdürüyor. Kaf-Kaf'ta Cenk, Hakan Kuş ve Mustafa Değirmenci, ligler 19 Mart'ta süresiz olarak ertelendikten sonra Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kalıp sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.

Mayıs ayı başında tesislerde takım olarak toplanıp 6'şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayan yeşil-kırmızılı futbolcular, TFF'nin geçen hafta aldığı erteleme kararıyla yeniden evlerine dağıldı. En az 4 ay ara verilecek ligde TFF'nin kararına rağmen tesislerden ayrılmayan Cenk, Hakan ve Mustafa, çalışmalarını sürdürüyor. Kaf-Kaf'ın tarih yeniden değişmez veya aksi bir karar alınmazsa 8 Haziran'da takım halinde tekrar toplanması bekleniyor.