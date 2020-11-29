Karşıyaka'nın çehresi değişti - Son Dakika

Kepez Belediyesi, modern şehircilik hizmetleriyle buluşturduğu Karşıyaka Mahallesi'nin eksiklerini tamamlamaya devam ediyor. Doğal gaz, elektrik ve internet altyapı çalışmalarından sonra tüm yollarının asfalt ve kaldırımı yenilenen mahallenin, eğitim talepleri de karşılanıyor.

Geçtiğimiz aylarda mecliste alınan kararla Karşıyaka Mahallesi'nde, imar revizyonuyla 5 bin 626 m2 büyüklüğünde bir okul arsası oluşturuldu. Bu yıl yatırım programına alınan 2 tane çok amaçlı etkinlik salonunun bir tanesini Karşıya Mahallesi'ndeki Perihan-Esat Aral Okulu'nun bahçesine inşa ediliyor. Çocukların, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yapabileceği çok amaçlı salonun diğeri de Varsak Şelale İlkokulu'na kazandırılıyor.

Karşıyaka'ya çok amaçlı salon

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Perihan-Esat Aral Okulu'nun bahçesinde yapımı devam eden çok amaçlı salonun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İnşaatla ilgili Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan bilgi alan Tütüncü, pencereden kendisine el sallayan okulun ana sınıfı çocuklarıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, sohbet etti. Çocuklara, boyama kitabı hediye eden Başkan Tütüncü, açıklamasında, Karşıyaka Mahallesi'nde yaptıkları hizmetlere de değinerek, şunları söyledi:

Mülkiyet sorunları tarih oldu

"Kepez Karşıyaka Mahallemizde, 2009 yılından bu yana nice hizmetler, eserler yaptık. Yaptığımız hizmetlerle, Karşıyaka Mahallemizin gecekondu çehresini değiştirdik. Göreve geldiğimiz zaman mahallenin mülkiyet problemleri henüz çözülmemiş ve imarla ilgili ciddi sorunlar vardı. Bu sorunların hepsi, çok şükür tarih oldu. Kat artışı getiren imar revizyonu çalışmamız sayesinde hemşerilerimize modern konutlarını yapabilme imkanı getirdik. Mahallede, vatandaş eliyle güzel bir kentsel dönüşüm gerçekleştirildi.

Modern şehircilik hizmetleri Karşıyaka'da

Doğal gazı, Kepez'de ilk kullanan mahallelerden birisi de Karşıyaka Mahallesi oldu. Bununla da kalmadık. Elektrik, kanalizasyon, internet gibi altyapıları tamamladık. Sonra bütün cadde ve sokakların tamamıyla asfaltını ve kaldırımını yeniledik.

Karşıyaka ve Emek'e hizmete devam

Kepez inanılmaz bir değişimi yaşıyor. Bu değişimi görebileceğimiz en özel mahallelerimizin başında Karşıyaka Mahallesi ve komşusu Emek Mahallesi geliyor. Emek ve Karşıyaka mahallelerimiz birbirinden ayrılmaz bir bütündür ve bizim kalbimiz onlarla birlikte. Karşıyaka ve Emek mahallerimize en güzel hizmetleri getirmeye devam edeceğiz."

Yeni okul alanı

Başkan Hakan Tütüncü, Karşıyaka Mahallesi'nin eğitim taleplerini de karşıladıklarını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü: "İmar planı revizyonuyla mahallemizin okul alanı sorununu da çözdük ve bölgeye büyük bir okul alanı kazandırdık. Mahallenin artan nüfusu ile birlikte okullarının da öğrenci sayısı da arttı. Bu nedenle okullarımızın ihtiyaçları da çeşitlendi. Bu ihtiyacı karşılamak için de çalışıyoruz. Perihan-Esat Aral ve Şelale Ortaokulundaki çocuklarımıza çok amaçlı bir salon yapma sözü vermiştik. İki okulumuzun bahçesine sözümüz olan salonu inşa ediyoruz. İki tesisin inşaatı hızla devam ediyor. Pandemiden dolayı şu an iki okulda da eğitim yapılmıyor. İnşallah çok yakında bu zor günlerde geçecek ve öğrencilerimiz tekrar okullarına dönecekler. Okullarına döndüklerinde de bu güzel yapılar tamamlanmış olacak."

Etkinlikler modern bir ortamda yapılacak

Çok amaçlı salonlar, Antalya Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında yapılıyor. Geçtiğimiz yıl da Emek Mahallesi'ndeki General Şadi Çetinkaya İlkokulu'nun bahçesine çok amaçlı salon inşa edilmişti.

Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerini yapabileceği binalar, tek katkı ve betonarme yapıda inşa ediliyor. Sahnenin, ses sisteminin olacağı salonlar, anahtar teslimi inşa edilip, çocukların hizmetine sunulacak.

Perihan- Esat Aral Ortaokulu'nun bahçesinde 150 m2 alana inşa edilen salon aynı anda 80 öğrenciye hizmet verecek. Salonun yanına kantin binası da yapılacak. Varsak Şelale Ortaokulu'nun 120 m2 inşaat alanına sahip salonu ise 75 öğrenci kapasiteli olacak.

Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yıllarda her iki okulu ziyaretinde çocuklara, çok amaçlı salon yapma sözü vermişti. - ANTALYA