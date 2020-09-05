Karşıyaka'nın çekincesi yok

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan geçen sezonun Play-Off finalisti Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, gruplarında güçlü takımlar olduğunu ancak hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Kaf-Kaf'ta Tolungüç, "Grubumuzdaki Soma, Şile, Çatalca, Çarşamba, Elazığ Karakoçan, Erbaa yatırım yapan takımlar. Yine çok uzak deplasmanlara gideceğiz ama hiçbir rakipten çekincemiz yok. Biz taraftarımızla birlikte oynayan bir takımız. Tek sıkıntımız koronavirüs salgını nedeniyle ilk yarının seyircisiz oynanacak olması ve uzak deplasmanlar olacak" diye konuştu.

Isparta 32 Spor'la 20 Eylül'de deplasmanda oynayacakları sezonun ilk maçı öncesi Afyon'da 2-3 günlük kamp yapabileceklerini belirten Tolungüç, "Takımımız gayet iyi durumda. Yalnız iç transferde yeniden anlaştığımız, takıma biraz geç katılan Fatih, Mustafa Değirmenci ve Fatih antrenman eksiklerini gidermeye çalışıyor. Lige kadar hazır olacaklardır. Hafif sakatlıkları bulunan Arif, Harun ve Batuhan da lige hazır olacak. Bu periyotta koronavirüs salgını nedeniyle hazırlık maçı yapmayıp kendi aramızda çift kale oynuyoruz ama bu birbirini yıllardır tanıyan kadromuz için handikap olmaz. Lige yine kaldığımız yerden başlayacağız" dedi.

ÖZGÜR VE GÖRKEM DANIŞMADI

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, takımdan ayrılmak isteyip antrenmanlara çıkmayan Özgür ve Görkem'in kararı almadan önce kendisine danışmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, her futbolcuyu kazanma taraftarı olduklarını belirtti.