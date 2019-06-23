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Karşıyaka'nın 'Çocuk Belediyesi' yola çıkıyor

1 saat önce

Karşıyaka Belediyesi, ilçe yönetiminde çocuklara doğrudan söz hakkı tanımak amacıyla 'Çocuk Belediyesi' kuruyor.

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Karşıyaka Belediyesi, ilçe yönetiminde çocuklara doğrudan söz hakkı tanımak amacıyla 'Çocuk Belediyesi' kuruyor. Seçimle başkan ve meclis üyelerini belirleyecek olan çocuklar, karar alma süreçlerinde aktif olarak görev alıp hayal ettikleri gibi bir kent için proje ve çözümler üretecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın açıkladığı ilk projelerden biri olan ve çocukların kent yönetimine katılımını sağlamayı hedefleyen 'Karşıyaka Çocuk Belediyesi'nin kuruluşu için çalışmalar başladı. Karşıyaka'da yaşayan 10-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara açık olan projede yer almak için 30 Haziran 2019 tarihine kadar, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübüne başvuru yapılabilecek.

Çocuklar sandığa gidecek

Başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından, aday olacak katılımcılar arasından seçimle 'Çocuk Belediye Başkanı' ve 'Çocuk Belediye Meclisi Üyeleri' belirlenecek. Başkan Tugay ve ekibi ile birlikte kenti yönetecek olan çocuklar; düzenli olarak toplantılar yapıp fikir ve önerilerini tartışacak, düşüncelerini özgürce ifade etme imkanı bulacak. Karşıyaka Belediyesinin çalışmalarına ve karar alma mekanizmalarına çocukların da katılımı sağlanacak. Proje aracılığıyla çocuk haklarını koruyan bir belediye yapısı hedeflenirken, toplumsal bilinç oluşturmak adına da önemli bir adım atılmış olacak.

Seferihisar modeli

Çocuk Belediyesinin en önemli projeleri arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Tugay "Seferihisar'da Tunç Soyer'in başarıyla uyguladığı modelin bir benzerini hayata geçireceğiz. Çocukların karar alma ve bize uygulatma yetkisi olacak. Vecdi Altay Çocuk Kulübümüz de diğer yandan aynı şekilde çalışmalarına devam edecek. Çocuklarımızın ileride başarılı insanlar olmasını istiyorsak onlara kulak vermeyi, kararlarına saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendilerinde bu özgüveni hisseden, karar alma beceresini kazanan çocuklar gelecekte bu ülkeyi yönetecek, güzelliklere boğacaklar. Ben onlardan çok şey bekliyorum. Kentlerine sahip çıksınlar. Gördükleri aksaklıklarla, çocukları ilgilendiren problemlerle ilgili bize yol göstersinler. Çocuklarımıza güveniyor, el ele çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

'Karşıyaka Çocuk Belediyesi'ne katılım için 30 Haziran'a kadar devam edecek olan başvuru sürecine ilişkin, Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezinde bulunan Vecdi Altay Çocuk Kulübünden ve 0232 364 14 28 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
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