Karşıyaka'nın deplasman kabusu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kötü gidişe bir türlü engel olamayıp önce şampiyonluk, ardından Play-Off hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, deplasmanlarda yıkıldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kötü gidişe bir türlü engel olamayıp önce şampiyonluk, ardından Play-Off hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, deplasmanlarda yıkıldı. Sezona dış sahada çok etkili başlayıp ilk 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Kaf-Kaf, ardından gurbette çıktığı üst üste 6 karşılaşmayı kaybetti. Son dış sahada galibiyetini 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u 2-0 yenerek alan yeşil-kırmızılı ekip ardından İzmir dışında puan yüzü göremedi. Deplasmandaki ilk yenilgisini 30 Aralık'ta takımda koronavirüse yakalanan 9 oyuncunun yokluğunda çıktığı Osmaniyespor maçında tadan Karşıyaka, gurbette sonraki 5 sınavda da sahadan puansız ayrıldı. Kaf-Kaf, Osmaniye yenilgisinden sonra dış sahada art arda Esenler Erokspor'a 1-0, Elazığ Karakoçan FK'ya 2-0, Cizrespor'a 1-0, Arhavispor'a 2-1, son olarak Somaspor'a ise 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Evinde son 3 maçta toparlanıp 2 galibiyet, 1 beraberlik almasına rağmen deplasmandaki kayıplarla geriye düşen 36 puanla sekizinci sıradaki Karşıyaka, bu haftayı bay geçtikten sonra kalan 3 maçını İzmir'de, 3'ünü gurbette oynayacak.



Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi

Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum

Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı

HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı

Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi