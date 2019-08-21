Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın derdi gol
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Karşıyaka'nın derdi gol

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 31 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Büyükçekmece Tepecik deplasmanıyla sezona başlayacak olan Karşıyaka, oynadığı 7 hazırlık maçının 4'ünde ağları sarsamadı.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 31 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Büyükçekmece Tepecik deplasmanıyla sezona başlayacak olan Karşıyaka, oynadığı 7 hazırlık maçının 4'ünde ağları sarsamadı. Kaf-Kaf, 7 maçta 5 gol atıp kalesinde 6 gol gördü. Nazilli Belediyespor, Muğlaspor, Menemenspor ve Şagadam maçlarında gol atamayan Karşıyaka, Kastamonuspor'u 2-1'lik skorla geçti. Menemenspor'a 1-0, Somaspor'a da 3-2 yenilen İzmir ekibi Yozgatspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşıyaka'da hazırlık döneminde Hakan Kuş (2), Arif, Namık Barış ve Görkem gol atan isimler oldu. Yeşil-kırmızılılar, son hazırlık maçını ise Cuma günü Torbalıspor'la oynayacak.

ONUR GÜMÜŞHANESPOR'DA

Karşıyaka'da sözleşmesi bittikten sonra yeni teklif götürülmeyen Onur Kıntaş, 2'nci Lig ekibi Gümüşhanespor'la anlaştı. Yeşil-kırmızılılarda altyapıdan yetişen ve 2013 yılından bu yana A takımda forma giyen Onur, yeni takımının Erzurum kampına katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
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