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Karşıyaka'nın derdi gol

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 1877 Alemdağspor galibiyetinin ardından Fatsa Belediyespor deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka, gol yollarındaki sıkıntıya çare arıyor.

Karşıyaka'nın derdi gol, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 1877 Alemdağspor galibiyetinin ardından Fatsa Belediyespor deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka, gol yollarındaki sıkıntıya çare arıyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 gol atan Karşıyaka, grubun 1 gol bulabilen Fatsa'dan sonra en az skor üreten takımı konumunda. Bu sezon Harun, Mustafa Aşan ve Doğukan'la gol bulan yeşil-kırmızılılarda Hakan Kuş ve Özgür gibi hücum oyuncuları 5 maçta skor üretemedi. Grupta çarşamba günü Kemerspor 2003'ü taraftarı önünde konuk edecek Karşıyaka'da takımıyla ilk 2 maçını 4 puanla geçen teknik direktör Soner Tolungüç, oyuncularına hücum çalıştırıyor. Yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart gören Arif, bu maçta görev yapamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:38 Kaynak: DHA
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