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Karşıyaka'nın erokspor kabusu

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yükselişe geçen Karşıyaka, geçen sezondan bu yana bileğini bükemediği Esenler Erokspor deplasmanında fren yaptı.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yükselişe geçen Karşıyaka, geçen sezondan bu yana bileğini bükemediği Esenler Erokspor deplasmanında fren yaptı. Esenler Erokspor'a geçen sezon evinde ve deplasmada 3-1'lik sonuçlarla mağlup olarak Play-Off oynayıp tamamladığı grupta şampiyonluktan olan Karşıyaka, bu sezon da çıkışa geçtiği haftalarda rakibine takıldı. Sahadan ilk yarının sonunda kalesinde gördüğü tek golle mağlup ayrılan yeşil-kırmızılılar, özellikte ikinci yarıda birçok pozisyondan yararlanamadı. Grupta 7 maç sonunda 8 puanla 11'inci sırada kalıp 3 puan geriden takip ettiği Play-Off hattını yakalama fırsatını tepen Karşıyaka, pazar günü zirve yarışındaki Kocaelispor'u konuk edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:11 Kaynak: DHA
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