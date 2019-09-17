Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın eski hocası Aleksandar Trifunovic beyin kanaması geçirdi
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Karşıyaka'nın eski hocası Aleksandar Trifunovic beyin kanaması geçirdi

10 dakika önce

Basketbol Süper Ligi'nde 2017-18 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı çalıştıran, ülkemizde daha önce Yeşilgiresun Belediyespor'da da görev yapan Sırp antrenör Aleksandar Trifunovic beyin kanaması geçirdi.

Karşıyaka'nın eski hocası Aleksandar Trifunovic beyin kanaması geçirdi, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nde 2017-18 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı çalıştıran, ülkemizde daha önce Yeşilgiresun Belediyespor'da da görev yapan Sırp antrenör Aleksandar Trifunovic beyin kanaması geçirdi.


Kendisini iyi hissetmeyince oyuncuları tarafından hastaneye kaldırılan Trifunovic'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. 52 yaşındaki Trifunovic, halen Bosna Hersek'in ABA Ligi takımlarından BC Igokea'yı çalıştırıyor.


Karşıyaka'nın bu hafta 19-21 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı geleneksel Pınar Cup'a katılacak takımlardan olan Igokea'nın, antrenör Aleksandar Trifunovic'in rahatsızlığına rağmen Türkiye'ye geleceği öğrenildi.


Diğer taraftan, A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Karşıyaka antrenörü Ufuk Sarıca ve ay-yıldızlı ekibimizde yer alan yeni transferler Semih Erden ile Metecan Birsen takıma katıldı. Karşıyaka'da Fransız uzun forvet Amath M'Baye de haftaya gelecek. Tony Crocker'ın ise sakatlığı sürüyor.


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Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:40 
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