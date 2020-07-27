Karşıyaka'nın final kabusu - Son Dakika

Karşıyaka'nın final kabusu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'daki Play-Off finalinde Turgutluspor'a normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta seri penaltılarla 7-5 yenilerek 2. Lig'e dönüş hedefini yine ıskalayan Karşıyaka, üst üste çıktığı 5'inci Play-Off'tan da eli boş dönerken 3 kez finalde kabus yaşadı.

Karşıyaka'nın final kabusu, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'daki Play-Off finalinde Turgutluspor'a normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta seri penaltılarla 7-5 yenilerek 2. Lig'e dönüş hedefini yine ıskalayan Karşıyaka, üst üste çıktığı 5'inci Play-Off'tan da eli boş dönerken 3 kez finalde kabus yaşadı. Final kabusundan yıllardır uyanamayan Kaf-Kaf, 3 finalde de öne geçmesine rağmen maç sonunda üzülen taraf oldu. Karşıyaka, 2001-2002 sezonunda 2. Lig'deyken Denizli'de Play-Off'a çıktı. Karabükspor'u 3-1, Kartalspor'u 4-2 yenerek finale yükselen yeşil-kırmızılı ekip öne geçtiği finalde Adana Demirspor'a uzatmada altın golle 2-1 yenilip 1. Lig hayallerini erteledi. Sonraki sezon şampiyon olarak direkt 1. Lig'e çıkan Karşıyaka, 13 sezon kaldığı bu kategoride 2 kez Play-Off'tan Süper Lig'in kapısından döndü.

Ankara'da 2008-2009 sezonunda oynanan Play-Off maçlarında Boluspor'u seri penaltılarla 3-2 yenip finalist olan Kaf-Kaf, yine öne geçtiği finalde Kasımpaşa'ya uzatmada 2-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerine veda etti. Sonraki sezon yine Play-Off'a kalan yeşil-kırmızılılar, İstanbul'da 4 takımlı lig usulü oynanan organizasyonu 2 puanla tamamladı. TFF 1. Lig'den 3 sezon içinde 2 kez küme düşerek 2. Lig'e gerileyen Karşıyaka, borçları nedeniyle açılamayan transfer yasağıyla altyapı patentli kalan kadrosuyla geçen sezon da Play-Off oynadı. İzmir ekibi, yarı finalde Vanspor'la evinde penaltı kaçırdığı maçta golsüz berabere kalıp rövanşı trajik şekilde 2-1 kaybetti.

Bu sezon koronavirüs salgını yüzünden 4 ay durup kalan haftalar tamamlanmadan Play-Off oynanan ligde Play-Off yarı finalinde Belediye Derincespor'u eleyen yeşil-kırmızılılar finali yine aşamadı. Antalya'da Turgutluspor önünde Beşiktaş'a transferi an meselesi olan genç yıldızı Doğukan'ın müthiş füzesiyle öne geçen Kaf-Kaf, ardından kalesinde normal süre ve uzatmada 2 gol gördü. Turgutluspor uzatmalarda 2 kırmızı kartla 9 kişi kalırken Karşıyaka, Onur'un penaltısıyla 118. dakikada 2-2'yi bulmasına rağmen seri penaltılarda yıkıldı. Kaf-Kaf'ta oyuna sonradan giren Özgür'ün kullandığı penaltıyı Turgutlu kalecisi Fatih çıkarırken 5'te 5 yapan rakip kupayı yeşil-kırmızılıların elinden aldı. Son iki sezondur aynı kadroyla Play-Off'ta şampiyonluğu kaçıran Karşıyaka'da futbolcular saha içinde büyük yıkım yaşadı.TOLUNGÜÇ YIKILDIKarşıyaka'yla daha önce 1. Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Soner Tolungüç, şampiyonluğun kapısına dayattığı takımla bu kez Play-Off'la hayal kırıklığı yaşadı. Yeşil-kırmızılıları 1. Lig'den düştüğü 2015-2016 sezonunun son haftalarında düşme hattından devralan Tolungüç, umudunu büyük oranda yitiren takımı kurtaramadı. Ertesi sezon Kaf-Kaf'ı Play-Off yarışına ortak ettikten sonra devre arasında ailevi nedenlerle ayrılan tecrübeli teknik adam bu sezon üçüncü haftada düşme hattında yer alan yuvasına döndü. Karşıyaka'yı müthiş bir çıkışla üst üste ikinci kez finallere taşıyan Tolungüç, finalde penaltılarla yıkıldı. Tecrübeli teknik patron uzatmanın ilk bölümünde kırmızı kart gördüğü için kalan dakikaları yedek kulübesinin arkasından takip etti.HAKAN BU KEZ ATMADIKarşıyaka'da geçen sezon Vanspor'la iç sahada oynanıp golsüz eşitlikle sonuçlanan yarı final maçında penaltı kaçırarak takımını büyük fırsattan eden golcü Hakan Kuş, Antalya'da seri penaltı kullanmadı. O tarihten sonra hiç penaltıda topun başına geçmeyen takımın en skorer isimlerinden Hakan, dün finalde de ilk 5 penaltıcı arasına girmedi. Kaf-Kaf'ta Mustafa Aşan, Görkem ve maçta uzatma bölümünde de penaltıyı gole çeviren Onur seri penaltılarda isabet sağlarken Özgür atışı kaçırdı.FATİH KAHROLDUİzmir temsilcisinde tarihi finalden önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktığı için maçta forma giyemeyip geceyi Antalya'da hastanede geçiren Fatih, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşlarının mücadelesini hastane odasında takip etmek durumunda kalan futbolcu penaltılarda kaçan kupayla kahroldu. Semptom göstermeyen Fatih, özel araçla İzmir'e döndü. Karşıyaka kurmayları daha önce 4 kez teste giren takımda final öncesi ilk 11'in değişilmez ismi Fatih'te virüse rastlanmasına isyan etti.GÖRKEM YİNE ÜZÜLDÜ

Karşıyaka'da 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerinin ilk yılında 2. Lig'den düşme acısını yaşayıp, küme düştükleri Karagümrük maçında göz yaşlarına hakim olamayan Görkem, dünkü finalin ardından da gözyaşı döktü. Kaf-Kaf'ta Onur, Harun, Anıl, Metin, Özgür gibi isimler son penaltının ardından saha içinde çöküp kaldı. Yeşil-kırmızılar, seri penaltılarla 800 bin TL'nin üzerindeki şampiyonluk priminden de oldu.


Turgutluspor, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın final kabusu - Son Dakika Spor
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