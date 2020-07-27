Karşıyaka'nın final kabusu! Üst üste 3. kez eli boş döndü... - Son Dakika

Karşıyaka'nın final kabusu! Üst üste 3. kez eli boş döndü...

Final kabusundan yıllardır uyanamayan Kaf-Kaf, 3 finalde de öne geçmesine rağmen maç sonunda üzülen taraf oldu.

Karşıyaka'nın final kabusu! Üst üste 3. kez eli boş döndü..., System.String[]

Final kabusundan yıllardır uyanamayan Kaf-Kaf, 3 finalde de öne geçmesine rağmen maç sonunda üzülen taraf oldu. Karşıyaka, 2001-2002 sezonunda 2. Lig'deyken Denizli'de Play-Off'a çıktı. Karabükspor'u 3-1, Kartalspor'u 4-2 yenerek finale yükselen yeşil-kırmızılı ekip öne geçtiği finalde Adana Demirspor'a uzatmada altın golle 2-1 yenilip 1. Lig hayallerini erteledi. Sonraki sezon şampiyon olarak direkt 1. Lig'e çıkan Karşıyaka, 13 sezon kaldığı bu kategoride 2 kez Play-Off'tan Süper Lig'in kapısından döndü.

Ankara'da 2008-2009 sezonunda oynanan Play-Off maçlarında Boluspor'u seri penaltılarla 3-2 yenip finalist olan Kaf-Kaf, yine öne geçtiği finalde Kasımpaşa'ya uzatmada 2-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerine veda etti. Sonraki sezon yine Play-Off'a kalan yeşil-kırmızılılar, İstanbul'da 4 takımlı lig usulü oynanan organizasyonu 2 puanla tamamladı. TFF 1. Lig'den 3 sezon içinde 2 kez küme düşerek 2. Lig'e gerileyen Karşıyaka, borçları nedeniyle açılamayan transfer yasağıyla altyapı patentli kalan kadrosuyla geçen sezon da Play-Off oynadı. İzmir ekibi, yarı finalde Vanspor'la evinde penaltı kaçırdığı maçta golsüz berabere kalıp rövanşı trajik şekilde 2-1 kaybetti.

Bu sezon koronavirüs salgını yüzünden 4 ay durup kalan haftalar tamamlanmadan Play-Off oynanan ligde Play-Off yarı finalinde Belediye Derincespor'u eleyen yeşil-kırmızılılar finali yine aşamadı. Antalya'da Turgutluspor önünde Beşiktaş'a transferi an meselesi olan genç yıldızı Doğukan'ın müthiş füzesiyle öne geçen Kaf-Kaf, ardından kalesinde normal süre ve uzatmada 2 gol gördü. Turgutluspor uzatmalarda 2 kırmızı kartla 9 kişi kalırken Karşıyaka, Onur'un penaltısıyla 118. dakikada 2-2'yi bulmasına rağmen seri penaltılarda yıkıldı. Kaf-Kaf'ta oyuna sonradan giren Özgür'ün kullandığı penaltıyı Turgutlu kalecisi Fatih çıkarırken 5'te 5 yapan rakip kupayı yeşil-kırmızılıların elinden aldı. Son iki sezondur aynı kadroyla Play-Off'ta şampiyonluğu kaçıran Karşıyaka'da futbolcular saha içinde büyük yıkım yaşadı.

TOLUNGÜÇ YIKILDI

Karşıyaka'yla daha önce 1. Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Soner Tolungüç, şampiyonluğun kapısına dayattığı takımla bu kez Play-Off'la hayal kırıklığı yaşadı. Yeşil-kırmızılıları 1. Lig'den düştüğü 2015-2016 sezonunun son haftalarında düşme hattından devralan Tolungüç, umudunu büyük oranda yitiren takımı kurtaramadı. Ertesi sezon Kaf-Kaf'ı Play-Off yarışına ortak ettikten sonra devre arasında ailevi nedenlerle ayrılan tecrübeli teknik adam bu sezon üçüncü haftada düşme hattında yer alan yuvasına döndü. Karşıyaka'yı müthiş bir çıkışla üst üste ikinci kez finallere taşıyan Tolungüç, finalde penaltılarla yıkıldı. Tecrübeli teknik patron uzatmanın ilk bölümünde kırmızı kart gördüğü için kalan dakikaları yedek kulübesinin arkasından takip etti.

HAKAN BU KEZ ATMADI

Karşıyaka'da geçen sezon Vanspor'la iç sahada oynanıp golsüz eşitlikle sonuçlanan yarı final maçında penaltı kaçırarak takımını büyük fırsattan eden golcü Hakan Kuş, Antalya'da seri penaltı kullanmadı. O tarihten sonra hiç penaltıda topun başına geçmeyen takımın en skorer isimlerinden Hakan, dün finalde de ilk 5 penaltıcı arasına girmedi. Kaf-Kaf'ta Mustafa Aşan, Görkem ve maçta uzatma bölümünde de penaltıyı gole çeviren Onur seri penaltılarda isabet sağlarken Özgür atışı kaçırdı.

FATİH KAHROLDU

İzmir temsilcisinde tarihi finalden önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktığı için maçta forma giyemeyip geceyi Antalya'da hastanede geçiren Fatih, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşlarının mücadelesini hastane odasında takip etmek durumunda kalan futbolcu penaltılarda kaçan kupayla kahroldu. Semptom göstermeyen Fatih, özel araçla İzmir'e döndü. Karşıyaka kurmayları daha önce 4 kez teste giren takımda final öncesi ilk 11'in değişilmez ismi Fatih'te virüse rastlanmasına isyan etti.

GÖRKEM YİNE ÜZÜLDÜ

Karşıyaka'da 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerinin ilk yılında 2. Lig'den düşme acısını yaşayıp, küme düştükleri Karagümrük maçında göz yaşlarına hakim olamayan Görkem, dünkü finalin ardından da gözyaşı döktü. Kaf-Kaf'ta Onur, Harun, Anıl, Metin, Özgür gibi isimler son penaltının ardından saha içinde çöküp kaldı. Yeşil-kırmızılar, seri penaltılarla 800 bin TL'nin üzerindeki şampiyonluk priminden de oldu.

Karşıyaka, İzmir, Fatih, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 04:10

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın final kabusu! Üst üste 3. kez eli boş döndü... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Koronavirüse karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti         
16:42
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak         
16:42
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi         
15:29
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim         
14:24
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar         
14:10
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu         
13:33
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Bilim Kurulu üyesinin Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi         
12:53
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu         
12:33
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi         
11:31
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında         
11:30
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi         
10:44
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum         
10:28
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
09:22
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 22:30:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'nın final kabusu! Üst üste 3. kez eli boş döndü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei