Karşıyaka'nın gençlerinden mesaj

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde haftalar süren görüşmelerin ardından borçlu olunan bazı eski futbolculardan muvafakatname alamayıp 4 yıldır süren transfer yasağını kaldıramayan Karşıyaka'da altyapı patentli mevcut kadro, Erbaaspor önünde patlama yaparak camiaya tekrar güven aşıladı.

Kadro alternatiflerini çoğaltmak için yasağı kaldırmaya çalışan ancak girişimleri son aşamada 6 isim imza vermeye yanaşmayınca sonuçsuz kalan Kaf-Kaf'ın gençleri, "Bize güvenin" mesajı verdi. Ligde ikinci yarının ilk 2 maçından 1 puan çıkarabilen, geçen haftayı da bay takım olarak geçerek Play-Off hattından çıkan Karşıyaka, Erbaaspor önündeki 3-0'lık net galibiyetle adını yeniden 5'inci sıraya yazdırdı.

Düşme hattındaki rakibinin işini henüz ilk dakikada yıldız adayı Doğukan ve 3'üncü dakikada sezonun parlayan ismi Namık Barış'la bitiren yeşil-kırmızılılar, 86'ncı dakikada Hakan Kuş'la 3 puanı sigortaladı. Takımın en skorer isimleri Doğukan ve Hakan bu gollerle 7'şer, Namık Barış ise 3 gole ulaştı. Karşıyaka, grupta Erbaa galibiyetiyle 31 puana ulaşırken ilk 10 sıradaki rakiplerinden maç eksiği olmasına rağmen tekrar Play-Off hattına tırmandı. Karşıyakalı futbolculardan maç sonrası örnek bir davranış da geldi. Yeşil-kırmızılı futbolcuların maçın 55'inci dakikasında kendi kalecisiyle çarpışıp burnu, elmacık kemiği ve bazı dişleri kırılınca kanlar içinde hastaneye kaldırılan, alnındaki sinirler parçalanan rakip takımdan Recep Uğur Öztürk 'ün tedavi masraflarını üstlenmek için girişim yaptığı öğrenildi.

YILDIZLAR KAÇTI

Karşıyaka transfer yasağını kaldıramayınca transfer listesindeki tanınmış futbolcular farklı kulüplerin yolunu tuttu. Bir yandan yasağı muvafakatname yoluyla açmaya çalışırken, bir yandan da takviye arayışı yapan Kaf-Kaf, eski futbolcuları Timuçin Aşçıgil, Rıdvan Şimşek, Abdülhamit Yıldız'ın yanı sıra Umut Sözen'le görüşüp prensipte olumlu yanıt aldı. Son güne kadar bekleyen futbolcular Karşıyaka'daki yasak kalkmayınca farklı kulüplerin yolunu tuttu. Rıdvan İstanbulspor'a, Umut Adanaspor'a, Abdülhamit de Altay'a transfer olurken Timuçin Vanspor'da kaldı.

- İzmir