Karşıyaka'nın görev adamı Harun - Son Dakika
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Karşıyaka'nın görev adamı Harun

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs sürecinde sezona verilen arada ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da Harun, takımın jokeri oldu.

Karşıyaka'nın görev adamı Harun, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs sürecinde sezona verilen arada ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da Harun, takımın jokeri oldu. Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda 2014-15 sezonunda 1'inci Lig'de 3, 2016-17 sezonunda 2'nci Lig'de 1 maçta forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcu, son 3 yıldır ise kadronun önemli isimleri arasına girdi. Karşıyaka'da 2017-18 sezonunda 21, geçen sezon 29 maçta oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon ise 12'si ilk 11'de 23 karşılaşmada görev yaptı. Süre aldığı maçların 11'inde sonradan oyuna dahil olan futbolcu attığı 2 kritik golle Play-Off hattındaki takımına önemli 2 puan kazandırdı. İlk hafta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında son 7 dakikada oyuna girip uzatmalarda attığı golle 1-1'lik beraberliği getiren Harun, yine Ağrı 1970 maçında beraberliği sağlayıp takımına 1 puan getirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:22 Kaynak: DHA

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