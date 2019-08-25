Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın gözü çin'de
Son Dakika Spor Haber

Karşıyaka'nın gözü çin'de

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da Tony Crocker'ın da İzmir'e gelmesiyle 10 yeni transferin 7'si takıma katıldı.

Karşıyaka'nın gözü çin'de, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da Tony Crocker'ın da İzmir'e gelmesiyle 10 yeni transferin 7'si takıma katıldı. Karşıyaka'nın yeni oluşturduğu kadrodaki 3 yıldız isim ise Çin'de 31 Ağustos Cumartesi günü başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Yeşil-kırmızılı taraftarlar Çin'deki dev organizasyonda yuvaya dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın yanı sıra ay-yıldızlı ekibimizde yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen'i büyük heyecanla izleyecek.
Başantrenör Ufuk Sarıca, A Milli Takım'ın teknik heyetinde de bulunan Pınar Karşıyaka'daki yardımcıları Arda Demirbağ ile Recep Şen ve 2 yeni Karşıyakalı, şampiyonada ay-yıldızlı ekibimizin başarısı için ter dökecek. Kaf-Kaf'ın yeni transferlerinden Amath M'Baye de Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın formasını giyecek. Antrenmanlarını ay başından bu yana İzmir'de Antrenör Engin Gençoğlu ve Kondisyoner Tolga Altun gözetiminde sürdüren Karşıyaka, 29 Ağustos Perşembe günü özel maçlar oynamak için Sırbistan'a gidecek.


- İzmir
Çin Halk Cumhuriyeti, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ticaret savaşı kızıştı: Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini emretti
12 Dev Adam, Atlas Turnuvası'nda Venezuela'ya 71-68 yenildi İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren konuşma ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 15:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın gözü çin'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]