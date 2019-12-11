Karşıyaka'nın gözü Ofspor'da! İlk yarının final maçı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'nın gözü Ofspor'da! İlk yarının final maçı... - Son Dakika Spor

Karşıyaka'nın gözü Ofspor'da! İlk yarının final maçı...

6 saat önce

Averaj farkıyla önüne geçen rakibi gibi 24 puanı bulunan Karşıyaka, pazar günü Ofspor'u yendiği takdirde devreyi Play-Off hattında tamamlayacak.

Karşıyaka'nın gözü Ofspor'da! İlk yarının final maçı..., System.String[]

Averaj farkıyla önüne geçen rakibi gibi 24 puanı bulunan Karşıyaka, pazar günü Ofspor'u yendiği takdirde devreyi Play-Off hattında tamamlayacak.


Cezası biten Doğukan'ın ilk 11'e döneceği yeşil-kırmızılılarda ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan Kuş, ayak bileğinde ödem oluşan Harun ve darbeye bağlı sakatlık yaşayan Anıl, maça yetiştirilmeye çalışılıyor.


Kaf-Kaf'ta Of sınavında kalede yine Turgutluspor ve Belediye Derincespor karşılaşmalarında 6 gol yeyince eleştiri oklarının hedefi olan Mehmet'in oynaması bekleniyor.


Genç file bekçisi bu maçlar öncesinde forma giydiği 4 karşılaşmada ise kalesinde 1 gol görmüştü.


Of'u yenip ilk yarıyı mutlu kapatmak isteyen Karşıyaka, verilecek iznin ardından 21 Aralık'ta yeniden toplanacak.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, MevzuBahis'in yeni bölümünde günün öne çıkan maçlarını masaya yatırdı...


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Karşıyaka, Ofspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:29 
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