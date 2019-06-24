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Karşıyaka'nın gurur günü

1 saat önce

BÜYÜK Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı ikinci kez ziyaret ederek kulübün armasını Ay-Yıldız ile onurlandırdığı tarihin 93. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.

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BÜYÜK Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı ikinci kez ziyaret ederek kulübün armasını Ay-Yıldız ile onurlandırdığı tarihin 93. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na Karşıyakalıların yaptığı katkı nedeniyle cumhurbaşkanı olarak armasında Ay-Yıldız taşıma onurunu bizzat verdiği tek kulüp olan Karşıyaka'da belediye tarafından, 1912 Karşıyaka Derneği işbirliğinde, "Ay-Yıldız Var Göğsümüzde" sloganı ile düzenlenen etkinlikler, Anayasa Meydanı'ndaki törenle başladı. Alanı dolduran yüzlerce Karşıyaka sevdalısı, Atatürk'ü saygı ve minnetle andı. Törenin ardından, Latife Hanım Köşkü'nün bahçesinde Ata'nın Karşıyaka'yı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafın canlandırılması da konuklara duygu dolu anlar yaşattı. 24 Haziran tarihinin Karşıyaka'nın gurur günü olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Her 24 Haziran, Karşıyaka için bir büyük konuğunu karşılamanın, onu selamlamanın, saygısını, minnetini, bağlılığını tazelemenin günüdür. Bu güzel gün, Atamızın göğsümüze Ay ve Yıldızı armağan ettiği gündür. Ne mutlu bize, ne mutlu iyi ki Karşıyakalıyım, iyi ki Karşıyaka'dayım diyen herkese. Ne mutlu Kaf Sin Kaf deyince, yüreği bir başka atan bizlere. 93 yıldır bu böyleydi, nice yüz yıllar boyunca Karşıyaka aynı duruşu, 1926'da gösterdiği gibi gösterecektir. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.  
İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu da konuşmasında, "Karşıyakalı olmak ayrıcalıktır. Bu anlamlı günün anısına düzenlenen tören için teşekkür ediyorum" dedi.
Eski milli atlet Semra Aksu, "Karşıyaka Atatürk'tür, Karşıyaka aşktır. Gururlu ve mutluyuz" şeklinde konuştu. 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü ve KSK Yelken Şubesi'nin eski yöneticilerinden Secder Akıncı da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla konuklara seslendi. Buluşmaya sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, taraftarlar ve her yaştan sporcular da katıldı. 
Katılımcılar, törenin ardından Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde, ellerinde Türk Bayrakları ile Latife Hanım Köşkü'ne yürüdü. Çocuk sporcular tarafından kortejin önünde dev Atatürk posteri ile Karşıyaka Spor Kulübü bayrağı taşındı. Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi'nin bahçesinde ise konuklar için anlamlı bir karşılama yapıldı. Büyük Önder Atatürk'ün KSK ziyaretinde çekilen fotoğrafın canlandırılması, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Ardından, Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da Karşıyaka'yı ziyaretinde imzaladığı ve kulübün kasasında saklanan anı defteri, gün boyunca sergilenmek üzere ziyarete açıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
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