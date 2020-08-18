Karşıyaka'nın hedefi yine zirve
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da 8 Ağustos'ta telefonla yapılan ilk görüşmede anlaşılamayıp yollar ayrıldıktan sonra taraftarın ısrarıyla dün Başkan Turgay Büyükkarcı'yla yüz yüze bir araya gelerek sözleşme yenileyen teknik direktör Soner Tolungüç, çok daha fazla çalışıp geçen sezon...
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da 8 Ağustos'ta telefonla yapılan ilk görüşmede anlaşılamayıp yollar ayrıldıktan sonra taraftarın ısrarıyla dün Başkan Turgay Büyükkarcı'yla yüz yüze bir araya gelerek sözleşme yenileyen teknik direktör Soner Tolungüç, çok daha fazla çalışıp geçen sezon Play-Off finalinde yarım kalan sevinci bu sezon yaşayacaklarını söyledi.
Kaf-Kaf'ın 1 yıllığına sözleşme tazelediği tecrübeli teknik adam, "Başkanın davetiyle bir araya geldik. Başkanımızla bire bir görüşmemizde gönül rızasıyla 1 yıllık daha anlaştım. Kulübümüz ve oyuncu kardeşlerimizle yeni hedeflere koşmamız istikrar açısından önemliydi. Daha çok çalışarak hak ettiğimiz sevinci camiamıza yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.Yeni sezon öncesi 20 Ağustos Perşembe günü toplanıp 21 Ağustos Cuma ilk idmana çıkacaklarını söyleyen Soner Tolungüç, "Koronavirüs salgını nedeniyle özel maç yasağı var. Takımların özel maçlardan 2 gün önce tıpkı normal lig maçları gibi testten geçmeleri gerekiyor. Bu nedenle büyük ihtimalle kampa gitmeyip tesislerimizde çalışacağız. Bu periyotta U19 takımdan yetenekli gençleri A takıma alacağız. Özkan, Furkan ve Oğuz zaten 6 aydır bizimle çalışıyorlardı. Gelecekte iyi futbolcular olacaklar. Altyapıdan geçen yıl profesyonel yapılan Batuhan Kara özel çalışmalarımızla zayıf yönlerini, fiziğini çok geliştirdi. Çok farklı bir oyuncu olacak. Gençlerden bazı isimleri ise tecrübe kazanmaları için kiralık vereceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:30
Kaynak: DHA
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