Karşıyaka'nın hedefi zirve

SON 2 sezonda üst üste 2 kez Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşadığı TFF 3. Lig'de yeni sezonda 3. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, kurayı değerlendirdi. Grupta Altındağspor, Arhavispor, Batman Petrolspor, Cizrespor, Çarşambaspor, Çatalcaspor, Elazığ Karakoçan FK, Erbaaspor, Esenler Erokspor, Gölcükspor, Isparta 32 Spor, İçel İdmanyurdu, Osmaniyespor, Somaspor, Şile Yıldızspor ve Yalovaspor'la rakip olacak yeşil-kırmızılılarda Tolungüç, 2. Lig hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Geçen sezon ortaya koydukları performansın üzerine koyarak yola devam etmek zorunda olduklarını belirten Tolungüç, "Grubun nasıl olduğu fark etmez. Biz sıkı çalışarak, konsantrasyonumuzu üst seviyede tutarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Grupta yeni takımlar, yakından tanıdığımız ekipler yer alıyor. Ancak önemli olan bizim ne yapacağımız. İskelet kadromuzun üzerine genç oyuncularımızın da üzerine koyacağı katkıyla önümüze bakacağız. Hangi grupta hangi takımlarla karşılaşacağımız önemli değil. Hedefimiz belli, ona ulaşmak için çalışacağız" dedi. Karşıyaka'da takımdan ayrılma isteklerini yönetime bildiren Özgür ve Görkem antrenmanlara çıkmıyor.