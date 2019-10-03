Karşıyaka'nın inci'si parlıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta cumartesi günü Fatsa Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da, bu sezon ilk golünü 1877 Alemdağspor'a atan Doğukan İnci çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün göreve gelmesiyle kanattan forvet arkasına monte edilen 20 yaşındaki oyuncu, yeni görev yerinde form grafiğini yükseltiyor. Doğukan'ın hafta içinde antrenmanlardaki performansı da teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Genç oyuncularının potansiyelinin farkında olduklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Doğukan çok yetenekli, kolay adam geçebiliyor. Çıkışının süreceğine emimin. Ancak önünde çok uzun bir yol var. Çok çalışıp kendisini daha da geliştireceğine inanıyorum. En büyük avantajımız kadromuzda genç ve yetenekli oyuncularımızın fazlalığı. Onların enerjisiyle hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. Doğukan, geçen sezon ligde 6 golle oynamıştı.