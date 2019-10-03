Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın inci'si parlıyor
Son Dakika Spor Haber

Karşıyaka'nın inci'si parlıyor

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta cumartesi günü Fatsa Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da, bu sezon ilk golünü 1877 Alemdağspor'a atan Doğukan İnci çıkışını sürdürmek istiyor.

Karşıyaka'nın inci'si parlıyor, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta cumartesi günü Fatsa Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da, bu sezon ilk golünü 1877 Alemdağspor'a atan Doğukan İnci çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün göreve gelmesiyle kanattan forvet arkasına monte edilen 20 yaşındaki oyuncu, yeni görev yerinde form grafiğini yükseltiyor. Doğukan'ın hafta içinde antrenmanlardaki performansı da teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Genç oyuncularının potansiyelinin farkında olduklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Doğukan çok yetenekli, kolay adam geçebiliyor. Çıkışının süreceğine emimin. Ancak önünde çok uzun bir yol var. Çok çalışıp kendisini daha da geliştireceğine inanıyorum. En büyük avantajımız kadromuzda genç ve yetenekli oyuncularımızın fazlalığı. Onların enerjisiyle hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. Doğukan, geçen sezon ligde 6 golle oynamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falcao ve Vedat Muriqi ok attı
Allyson Felix, Usain Bolt'un altın madalya rekorunu kırdı Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu Baselli futbolcu Samuele Campo'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:07:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın inci'si parlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]