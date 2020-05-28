Karşıyaka'nın İnci'sine Beşiktaş talip

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle yeni sezonda kemer sıkmaya hazırlanan Süper Lig temsilcileri alt liglerden yetenekli gençlere yönelirken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldızı Doğukan İnci, Beşiktaş'ın radarına girdi.

Ege'den Altınordulu Ravil Tagir, Altaylı Cenk Özkacar, 1928 Bucasporlu Barış Sungur, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem gibi isimler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi kulüpler tarafından izlenip istenirken Beşiktaş'ın Kaf-Kaf'ın genç forveti Doğukan'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.Beşiktaş'ın Doğukan için 1-1.5 milyon TL arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, oyuncunun menajerinin görüştüğü Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın ise kapıyı 600 bin Euro'dan açtığı (4.5 milyon TL) öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan, geçen sezon 6 gol atıp bu sezon ise 24 maçta kaydettiği 12 golle dikkat çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı 2018 yazında Fenerbahçe'yle anılmıştı. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yine 3'üncü Lig temsilcisi Gölcükspor'dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer etmişti.

- İzmir