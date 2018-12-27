Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın Kampanyasına Destek Sürüyor

Karşıyaka'nın Kampanyasına Destek Sürüyor

48 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Van Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı iç saha maçı öncesi takıma mali destek bulmak için hatıra bileti satışa çıkaran Karşıyaka'nın kampanyasına destekler sürüyor.

Karşıyaka'nın Kampanyasına Destek Sürüyor, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Van Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı iç saha maçı öncesi takıma mali destek bulmak için hatıra bileti satışa çıkaran Karşıyaka'nın kampanyasına destekler sürüyor. Taraftarların bireysel aldıkları biletlerin dışında eski teknik direktörlerden Cihat Arslan'ın 200, Atatürk Organize Sanayisi'nin 800, eski yöneticilerden Azat Yeşil'in 500 ve Osman Avcı'nın 100 adetle destek verdiği kampanyaya Adalet ve Kalkınma Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nda da katkı geldi. Çiftçioğlu, kampanya kapsamında 900 adet hatıra bileti aldı.

Aldığı biletlerin dışında kampanya kapsamında video yayınlayıp taraftara çağrı yapan Cihat Arslan'ın ardından yeşil-kırmızılı takımın eski futbolcularından Birand Yaytaş, Timuçin Aşçıgil, Tufan Apaydın, Mutlu Kızıltan gibi isimler de videolu mesaj yayınladı. Eski futbolcular, yayınladıkları videolarda, "Oradaydım diyebilmek için biletini al, takımına sahip çık. Haydi Karşıyakalı sıra sende", "Bu armaya sahip çıkmak için, ben de oradaydım diyebilmek için hatıra biletini al. Unutma, başka Karşıyaka yok" mesajları verdi.

Karşıyaka, ligde ikinci yarının hazırlıklarını  İzmir'de sürdürüyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:09 Kaynak: DHA

Van, Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Spor
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