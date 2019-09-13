Karşıyaka'nın keyfi kaçtı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kozanspor'a 2-1 mağlup olup, Ziraat Türkiye Kupası'nda da penaltı atışlarında Muğlaspor'a elenen Karşıyaka'da keyifler kaçtı. Evinde oynadığı son iki karşılaşmada taraftarını mutlu edemeyen yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Mesut Toros, her şeye rağmen oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti. Toros, "Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Penaltılarla kupaya veda etmek zorunda kaldık. Ancak futbolcularıma güvenim tam. Onlar geçen sezon neler yapabileceklerini gösterdi. En kısa sürede toparlanıp camia ve taraftarımızla birlik olup özlenen Karşıyaka'yı sahaya yansıtacağız. Bu çatının altındaki tüm oyuncular desteği fazlasıyla hak ediyor" dedi.

Elenmelerine üzüldüklerini ancak dört önemli genç oyuncunun performansının sevindirici olduğunu vurgulayan Mesut Toros, "20 yaşındaki kaleci Efe Öcal, 21 yaşındaki stoper Cihan Ethemoğlu, 19 yaşındaki orta saha Batuhan Kara ve 20 yaşındaki savunmacı Burak yakaladıkları şansı iyi değerlendirdi. Onlar bu kulübün geleceği olacak. Gençlerimiz uzun lig maratonunda forma savaşına hazır olduklarını ispatladılar" diye konuştu. Haftayı maç yapmadan geçirecek olan Karşıyaka, yarından itibaren izin yapacak ve pazartesi günü kendi tesislerinde 4'üncü hafta deplasmanda oynayacağı Erbaaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.