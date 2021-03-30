Karşıyaka'nın konuğu Batman

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son maçında Somaspor'a deplasmanda 4-1 yenilip Play-Off hattının uzağında kaldıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçen Karşıyaka, yarın Batman Petrolspor'u yeni bir çıkış yapma hedefiyle ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Fatih'in cezalı, Burak'ın sakat olduğu yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları geçen Anıl ve Özgür ise takıma yeniden katıldı. Ligde bitime 6 hafta kala Karşıyaka, 36 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılıların Play-Off hattıyla arasında 4 puanlık far var. Batman Petrolspor ise 32 puan topladı.