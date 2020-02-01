Karşıyaka'nın konuğu Erbaaspor - Son Dakika
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Karşıyaka'nın konuğu Erbaaspor

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen haftayı bay geçiren Karşıyaka yarın evinde düşme hattında yer alan Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka'nın konuğu Erbaaspor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen haftayı bay geçiren Karşıyaka yarın evinde düşme hattında yer alan Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Ömer Şivka yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Transfer yasağını kaldıramayan yeşil-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Lisansı çıkarılan Battal ise kadroda yer alacak.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı iki maçta 1 puan alarak Play-Off hattının dışına çıkan 6'ncı sıradaki Karşıyaka, kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenerek ilk 5 iddiasını sürdürmek istiyor.

'Erbaa önünde taraftarımızın desteğiyle kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz' diyen teknik direktör Soner Tolungüç, "İç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Oyuncularımız çok iyi durumda. Onlara güvenim tam" dedi.

Yeşil-kırmızılı ekibin Erbaaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: "Erdoğan - Onur, Cenk, Metin, Fatih, Cengiz, Arif, Mustafa Aşan, Barış, Doğukan, Hakan."


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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