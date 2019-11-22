Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın kozu Doğukan
Son Dakika Spor Karşıyaka'nın kozu Doğukan - Son Dakika Spor

Karşıyaka'nın kozu Doğukan

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Cizrespor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri kanat oyuncusu Doğukan İnci olacak.

Karşıyaka'nın kozu Doğukan, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Cizrespor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri kanat oyuncusu Doğukan İnci olacak. Önceki hafta Payasspor deplasmanında attığı 2 golle 2-1'lik zaferde büyük pay sahibi olan Doğukan, geçen hafta iç sahada oynanan Fethiyespor maçında ilk golde Hakan'a yaptığı asistle de 2-0'lık galibiyetin kilidini açtı.

Bu sezon toplamda 4 gol kaydeden 20 yaşındaki forvet, "Benim gol atmamdan çok, takımın kazanması önemli. Cizre'de galibiyet serimizi 4 haftaya çıkarmak istiyoruz" mesajı verdi. Bu arada Karşıyakalı taraftarlar takımlarını Cizre'de yalnız bırakmayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Cizrespor, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı
MHP, erken seçim için tavrını ortaya koydu: Öyle bir ihtimal yok Tuvelette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:36:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın kozu Doğukan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]