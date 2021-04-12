Karşıyaka'nın kozu iç saha

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 4 maç kala Play-Off hattının 6 puan gerisinde kalarak şansını mucizelere bırakan Karşıyaka, Şile Yıldızspor'la oynayacağı tamam ya da devam niteliğindeki karşılaşma öncesi iç sahada son haftalardaki performansına güveniyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 4 maç kala Play-Off hattının 6 puan gerisinde kalarak şansını mucizelere bırakan Karşıyaka, Şile Yıldızspor'la oynayacağı tamam ya da devam niteliğindeki karşılaşma öncesi iç sahada son haftalardaki performansına güveniyor. Deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybederek yarışta havlu atma noktasına gelen Karşıyaka, iç sahada ise son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip İzmir'de son 4 maçta Yalovaspor'u 3-2, Çarşambaspor'u 2-1 yenerken, Çatalcaspor'la 3-3, Batman Patrolspor'la 0-0 berabere kaldı. Maç öncesi Karşıyaka'nın 37, Play-Off hattının tek basamak gerisindeki Şile'nin 42 puanı bulunuyor.



Son Dakika

Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi

1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi

ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu

CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti

Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi

ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu