Karşıyaka'nın kritik 10 günü - Son Dakika

Karşıyaka'nın kritik 10 günü

09.03.2021 12:43
Karşıyaka'nın kritik 10 günü, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 9 maça 1 maç fazlasıyla Play-Off hattının 3 puan gerisinde giren Karşıyaka, 10 gün içinde çıkacağı 3 zorlu sınavdan en az kayıpla ayrılmayı hedefliyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 9 maça 1 maç fazlasıyla Play-Off hattının 3 puan gerisinde giren Karşıyaka, 10 gün içinde çıkacağı 3 zorlu sınavdan en az kayıpla ayrılmayı hedefliyor. Perşembe günü düşme hattındaki Arhavispor'la karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 17 Mart Çarşamba günü ise iç sahada Play-Off hattındaki en ciddi rakiplerinden biri olan Çarşambaspor'u ağırlayacak. Kaf-Kaf daha sonra 21 Mart Pazar günü ise lider Somaspor'a konuk olacak. Son 10 maçta 1 galibiyet alan Karşıyaka bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlara göre rotasını çizecek.

İzmir temsilcisinde tek hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu belirten Teknik Direktör İbrahim Cezayir bunu başaracak güce sahip olduklarını söyledi. Oyuncularını çalışma azmi ve isteklerinden memnun olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Önümüzde zorlu 3 karşılaşma var. Kayıp yaşamadan alabileceğimiz maksimum puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Alacağımız seri galibiyetler bizi ilk 5 içine sokacaktır. Futbolcularımın gözünde o hırsı görüyorum. Son iki sezonda adını Play-Off'a yazdıran ekip yine o yükselme maçlarında olacak. Benim inancım tam, geriden gelip Play-Off'a kalacağız ve oradan da üst lige çıkacağız. Bu inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

KONGRE BELİRSİZLİĞİ Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler gevşetilip salgın yayılımında turuncu renkli (yüksek riskli) iller arasında yer alan İzmir gibi kentlerde derneklere 300 kişiye kadar katılımlı kongre yapılabilmesi izni verilirken, Karşıyaka'da belirsizlik yaşanıyor. Toplam 3 binin üzerinde üyesi bulunan yeşil-kırmızılılarda yönetim İzmir İl Dernekler Müdürlüğü'ne yazı yazarak kongre yapabilme şartlarını sordu.

Son seçimli kongresini 3 yıldan uzun süre önce 20 Ocak 2018'de yapan Kaf-Kaf'ta geçen yıl mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurul koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Karşıyaka'da Ocak 2018'deki seçimden bu yana aralıksız başkanlık koltuğunda oturan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetimiyle listeyle ilgili görüştüğü öğrenildi. Yeniden aday olmayı değerlendiren Büyükkarcı, daha önce istifalarla zayıflayan ana yönetimini yönetim dışından takviye etmişti.


Karşıyaka, Play Off, Kongre, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın kritik 10 günü - Son Dakika Spor


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