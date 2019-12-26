Karşıyaka'nın önünde 100 alacaklı var - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'nın önünde 100 alacaklı var - Son Dakika Spor

Karşıyaka'nın önünde 100 alacaklı var

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, 4 sezondur devam eden transfer yasağını, ara transfer döneminde alacağı Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş eski futbolcu ve teknik adamlarına muvafakatname imzalatıp kaldırmak için seferberlik ilan eden Karşıyaka'nın borçlu olduğu isim sayısı arttı.

Karşıyaka'nın önünde 100 alacaklı var, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, 4 sezondur devam eden transfer yasağını, ara transfer döneminde alacağı Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş eski futbolcu ve teknik adamlarına muvafakatname imzalatıp kaldırmak için seferberlik ilan eden Karşıyaka'nın borçlu olduğu isim sayısı arttı. Listeye ilk etapta hesap edilmeyen masör, malzemeci ve kulüp çalışanları da eklenince Kaf-Kaf'ın federasyonda borçlu olduğu alacaklı sayısı 100'e çıktı.

Toplam 19 milyon TL civarında kesinleşmiş transfer yasağı borcu bulunan kulüpten 7-8 yıldır alacaklarını tahsil etmeyi bekleyen bazı futbolcuların tek dönemliğine muvafakatname vermeye yanaşmadığı, yeşil-kırmızılıların, "Transfer yasağını kaldırıp lig atlayınca gelirimiz artar. Alacağınızı daha kısa sürede tahsil edersiniz" diyerek oyuncuları ikna etmek için çaba harcadığı öğrenildi. Kaf-Kaf, transferi açtığı takdirde kadroya dahil edilecek futbolcular konusunda da araştırma halinde. İlk yarıyı Play-Off hattında 4'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka, Antalya kampını sürdürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:08 Kaynak: DHA
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